Cómo sobrevivir a la Navidad

Nos creemos en estas fechas va a pasar lo mismo que en la típica película navideña, Love actually, por ejemplo, donde todo el mundo se besa y se declara su amor, y que allá a donde camines te perseguirá la canción de Christmas is all around, pero en la realidad no todo son villancicos.

Hay algo en la Navidad que nos activa las emociones, fomentando que nos sintamos obligados a disfrutar de nuestra familia en las comidas y cenas típicas, más y mejor que en cualquier otra época del año, a preparar la mejor mesa del mundo con los manjares más exquisitos y vestirnos para esos banquetes con el mismo jersey con un reno adorno que nuestra pareja, porque así molamos más.

También es una época temida por lo que pueda acarrear, al darse las peores discusiones familiares o decidir un divorcio en enero. Al regresar por unas horas a tu hogar paterno y materno es lógico que se produzcan roces y conflictos: se acoge a familiares en casa, te reúnes para ver a suegros, nueras, cuñados, tíos, sobrinos o primos, y este puede ser un terrorífico plan.

Situaciones Familiares

Las mesas navideñas pueden ser más estresantes que conducir por una carretera llena de jabalíes. Así, si tú llevas el marisco siempre habrá un cuñado que diga que él conoce un sitio donde esas vieiras estaban a mitad de precio y de mejor calidad. Son muchas las situaciones bochornosas que puedes vivir pero pasas de todo, porque le debes mucho tu familia, sobre todo si has ido a comer todos los fines de semana del año y te han ahorrado mucha pasta.

Temáticas conflictivas

Política

Evita este tema, si tu pareja tiene una opinión contraria a la tuya o a tu suegro, podéis acabar mal. Habla de fútbol y de Manolo el del bombo.

Economía

Hablar de lo que te costaron los regalos o los langostinos no queda bien, es mejor valorar el trabajo de las cocineras y lo rico que esta todo.

Tecnología

¿Qué haces si estás en la casa de tus suegros y todo el mundo está con el móvil a vueltas? Pues proponles que dejen de subir vídeos a sus redes sociales y os conozcáis tal y como hacen en el anuncio de Ikea, ese donde echan al que no sabe si le preguntan algo sobre un familiar.

La primera vez con los suegros

Estrenarse con los suegros te convierte en el máximo protagonista. Pongan lo que pongan en el plato, tienes que comértelo. En esa santa casa acabas de descubrir las partes que no te encajaban de tu pareja: verás el fiel reflejo del espejo de su madre, padre o ambos.

Si pasas la prueba ya serás uno más, y si te toca fregar platos al lado de tu churri, eso te unirá más que ver una serie juntos. Dormir en la habitación de [email protected] de tu pareja y que te enseñe todos los recunchos de la casa es algo único y especial.

Tolera a tu familia política aunque tenga costumbres diferentes a las tuyas. ¡No hagas diferencias entre las dos familias (propia y política) y haz regalos similares! Deja que tu pareja tenga una relación fluida con su familia sin que tengas que estar pegado o tenga que contarte todo lo que hace con pelos y señales.

Si llevas poco tiempo de relación e intercambiáis regalos en Navidad, serás más original y te gastarás más dinero. Cuando llevas más tiempo sueles dar un sobre con una tarjeta donde ponga: "Canjear por lo que tú quieras»" que al final se queda en nada. ¿No sabes ya cómo sorprender y los regalos se convierten en un quebradero de cabeza? ¡Seguro que siempre hay algo con lo que maravillar al otro! Busca ideas, rasca el bolsillo, rompe el cerdito de los ahorros y que la magia de la Navidad te ilusione.

¿Tu familia o la mía?

Una persona coloca una mesa para una cena navideña. PIXABAY

¿Con tus padres o con los suyos?, ¿cada uno con sus familias?, es un verdadero dilema. Sea cual sea la combinación, se avecinan tiempos de batalla para la pareja. Si no soportas a tu familia política y tienes que pasar por el aro de ir a visitarlos, ¡es una putada! Si estás muy apegado a tus padres y no los quieres dejar solos pero a tu churri le pasa lo mismo, ¿qué hacéis? ¿Quién da el brazo a torcer? Si eres soltero o tu relación es todavía informal, es fácil, cada uno en su casa y listo, pero si la relación es comprometida y tienes críos ahí la cosa cambia. Cumplir con obligaciones y querer quedar bien con los demás podría hacer que no tuvieras en cuenta a la persona que duerme contigo, y debes darle prioridad.

Estableced lo que estáis dispuestos a hacer con ambas familias y no os dejéis dividir por ellas, permaneced juntos. Compartir comilonas e indigestiones es una gran prueba sentimental: resacas y gases, almax y manzanillas, ¡fusionar todo eso puede resultar hasta divertido!

Ubícate

En las comidas familiares, de no poder estar al lado de tu pareja, siéntate junto tu mejor aliado. Sé receptivo y educado con todos incluso con los antipáticos, piensa que lo que más te molesta de esa persona —aunque no lo creas— seguro que lo tienes tu también. La Navidad son solo 15 días cada año, unas cuantas horas que enseguida pasan, así que piensa en quien tienes a tu lado y no en quien ya no está contigo, ¡disfruta del mejor regalo que te da la vida que es ese momento!