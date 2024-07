Cómo responder a las preguntas más difíciles de tu hijo

¿Qué significa morir?, ¿de dónde vienen los niños?, ¿qué es el sexo?, ¿por qué algunos amigos tienen más juguetes que yo? Seguro que tus hijos te han formulado en alguna ocasión alguna de estas difíciles preguntas, así que hoy vamos a ayudarte resolviendo cinco preguntas comunes, dejándote las respuestas a lo que deben saber los niños y a qué edad.

Los niños tienen una curiosidad insaciable y en muchos momentos logran sorprendernos con preguntas que no esperábamos y que nos dejan sin saber muy bien qué responder. Está muy bien que hagan preguntas, pero también es muy importante que, como padres, les demos respuestas adaptadas a su edad, sin mentirles. Si no tienen una respuesta, ellos la imaginarán en su cabeza y no siempre será la adecuada, ni la correcta. Y en muchas ocasiones, la interrogante sin responder les creará más confusión y alimentará su ensoñación.



Los niños pueden hacernos estas preguntas imprevisibles por varias razones: porque les inquietan, porque tienen dudas, porque han escuchado algo que les despierta curiosidad...



Nosotros podemos no saber qué contestar y es totalmente normal. Podemos tener dudas de cómo hacerlo y, aunque no todas las preguntas son incómodas, sí podemos sentirnos indecisos. Aunque cada caso es diferente, nuestra respuesta deberá ser acorde a la edad del niño.

¿Qué es la muerte?, ¿Vosotros vais a morir?

En un tema tan controvertido como es la muerte, es muy relevante evitar mentirles ni sustraerles información. Existe la creencia errónea de que ocultándoles la muerte los protegemos, cuando es todo lo contrario, porque la muerte forma parte de la vida y es imposible escapar de esta realidad.



Aquí es muy importante saber, en función de la edad del niño, cómo entiende la muerte para adaptar nuestra respuesta. Podemos decirles que la muerte es algo natural, que todos moriremos pero dentro de muchos, muchos años, que aunque puede haber casos excepcionales como enfermedades o accidentes eso no tiene porqué suceder y que ahora no tienen que preocuparse por ellas, porque no ha ocurrido nada de eso y que preocuparse por anticipado no nos lleva a nada.



Es importante también que puedan participar en los rituales que rodean a la muerte y hablar de ello con normalidad según las creencias de cada familia, pero no ocultarles información. Un ser querido no puede estar hoy y desaparecer por arte de magia al día siguiente, sin que lo vuelvan a ver más.

¿De dónde vienen los niños?

Aquí es muy importante no recurrir a respuestas del tipo "a los niños los trae la cigüeña" o "los niños vienen de París". Una vez más, responderemos en función de la edad. Por ejemplo, en niños pequeños, pero no demasiado, podemos decirles: "Cuando papá y mamá (o dos personas) se quieren mucho se produce la unión de dos células que crecen en la barriga de la mamá hasta convertirse en un bebé".



Si son muy pequeñitos, la palabra "célula" es difícil de comprender, por lo que podríamos sustituirla temporalmente por la clásica "semillita" para que les resulte más fácil entenderlo. Y en niños más mayores, la opción será algo como "cuando dos personas tienen relaciones íntimas dan lugar a vida...".

¿Qué es el sexo?

Como en todos los casos, aquí la respuesta dependerá mucho de la edad del niño. Si son muy pequeños podemos contestarles de la siguiente manera: "El sexo es una forma en que los adultos pueden estar muy cerca y conectados. Es algo privado que solo hacen los adultos". Cuando son un poco más mayores podremos decirles que el sexo son relaciones íntimas que tienen las personas que se quieren o que desean estar más cerca mutuamente a través de abrazos, caricias...



Si son preadolescentes les contestaríamos que "el sexo es una parte natural de la vida y una forma en la que dos personas pueden compartir amor y afecto. Implica partes del cuerpo que se tocan y es importante que ambos se sientan cómodos y estén de acuerdo. También es importante aprender sobre el respeto, la protección y la responsabilidad".



En cualquier caso, resulta crucial crear un ambiente de confianza, donde el niño se sienta cómodo haciendo preguntas y sabiendo que puede regresar a ti para obtener más información o aclaraciones en el futuro. Aquí podemos aprovechar para introducir que su cuerpo es solo de ellos y que nadie debe tocarles ni darles besos si ellos no quieren.

¿Por qué algunos de mis amigos tienen más juguetes que yo?

Cuando un niño pregunta esto, es importante abordar la respuesta con empatía y comprensión. Aquí tienes una posible respuesta: "Entiendo que lo preguntes. Cada familia es diferente y tiene distintas maneras de hacer las cosas. Algunos niños pueden tener más juguetes y otros pueden tener menos, pero lo importante no es la cantidad de juguetes, sino cómo los disfrutamos y qué hacemos con ellos. Además, tener muchos juguetes no significa ser más feliz. Lo que realmente nos hace felices es compartir tiempo con nuestra familia y amigos, aprender cosas nuevas y hacer actividades que nos gustan".



En este caso también podemos invitarles a reflexionar con alguna pregunta del tipo "¿tú crees que no tienes suficientes juguetes?" o "lo importante es que puedas jugar". Esta respuesta ayuda al niño a entender que la felicidad y el valor no dependen de la cantidad de objetos, sino de cómo se valoran y disfrutan las experiencias y los momentos en la vida.

¿Por qué mi amiga tiene dos papás (o dos mamás)?

Esta cuestión se debe abordar con honestidad y respeto, y explicar a los niños que hay muchos tipos de familias y que todas son especiales: "Algunas tienen una mamá y un papá, otras tienen solo un papá o solo una mamá, y algunas tienen dos papás o dos mamás. Lo importante en una familia es el amor y el apoyo mutuo. Las personas se enamoran y deciden formar una familia, y a veces esas personas son dos hombres o dos mujeres. Lo más importante es que se quieren y cuidan de sus hijos."