¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?

El nuevo coronavirus, bautizado con el nombre de Covid-19, suele originar un cuadro clínico que varía dependiendo del estado del paciente. No obstante, los síntomas más comunes son la fiebre, la tos y la sensación de falta de aire, y no suele causar mocos.

Según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine, que analizó a 1.099 pacientes hospitalizados en 30 provincias y regiones autónomas de China, los dos síntomas más característicos de la infección son la fiebre, que afecta a un 89% de los pacientes, y la tos, que afecta a un 68%. Pero sólo un 4,8% experimenta congestión nasal. Los síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea, también son infrecuentes. En los casos más graves puede llegar a causar neumonía, dificultad importante para respirar, fallo renal e, incluso, la muerte.

Este estudio, que ofrece la visión más completa hasta ahora sobre los síntomas del Covid-19, muestra por qué es una enfermedad difícil de detectar. "El diagnóstico se vio complicado por la diversidad de los síntomas, de los resultados en las técnicas de imagen y de la gravedad de la enfermedad en el momento de llegar al hospital", precisaron los investigadores del Grupo de Expertos para el Tratamiento Médico del Covid-19 de China, según La Vanguardia.

Los afectados por el coronavirus presentan además otros síntomas habituales en infecciones respiratorias, pero se dan sólo en una minoría de pacientes. Así, uno de cada siete experimenta dolor de cabeza. También uno de cada siete tiene dolor de garganta. Una proporción parecida sufre dolor muscular o articular. La fatiga, más común, afecta casi al 40%.

Lo que sí es mayoritario es la detección de neumonía en una prueba de diagnóstico por imagen realizada con un TAC. Se detectó neumonía en el 86% de los pacientes. Pero también hubo casos en que se detectó el Covid-19 en personas sin neumonía que tenían otros síntomas.

El único síntoma que ha mostrado valor predictivo es la dificultad para respirar, que se da en un 15% de los casos leves de la enfermedad, un 38% de los casos graves y un 54% de los que requieren ingreso en la Uci. Los investigadores descubrieron también que el hecho de tener enfermedades previas aumenta el riesgo de complicaciones graves. La que más lo aumenta es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), seguida de las patologías renales, cardíacas, cerebrovasculares, diabetes e hipertensión.

Afecta más a los hombres que a las mujeres

El porcentaje de hombres infectados respecto al de mujeres oscila entre el 55 y el 51%, según datos del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y según un estudio de la revista médica The Lancet, de 99 infectados analizados, 67 eran hombres y 32 mujeres.



Al parecer, el responsable de esta menor incidencia del virus en las mujeres son los estrógenos (el principal grupo de hormonas sexuales femeninas), pues según recoge The Lancet "pueden estimular aspectos de la inmunidad importantes para eliminar una infección vírica". Además, el tabaquismo agrava el riesgo de sufrir complicaciones graves a causa del coronavirus.