Consejos para convivir con el covid

El jefe Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, Yohan Faheem, se ha hecho viral con una serie de consejos sobre cómo convivir con el covid que rompe con fakes y da claves sencillas. Este es un resumen:

▶ 1. Es posible que tengamos que vivir con covid durante meses o años, no se asuste. Por eso, no arruine su vida. Aprendamos a vivir con esta realidad.

▶ 2. No hay medicinas que puedan destruir el covid que ha atravesado las paredes celulares.

▶ 3. Lavarse las manos y mantener una distancia física es el mejor método de protección.

▶ 4. Si, en su casa, no tiene un paciente covid, no es necesario que la desinfecte.

▶ 5. Las bolsas de supermercado y/o bolsas de plástico, las estaciones de servicio, los carritos de compras y los cajeros automáticos no causan infecciones. Lávese las manos, viva su vida como de costumbre.

▶ 6. El covid no es una infección alimentaria. Está asociado con gotitas infecciosas como la gripe, no hay riesgo demostrado de que el covid se transmita al pedir comida.

▶ 7. Si usa muchos antialérgicos o padece infecciones virales, puede perder el sentido del olfato, estos son síntomas inespecíficos de covid.

▶ 8. Una vez que llegue a casa, no necesita cambiarse de ropa inmediatamente y ducharse. La limpieza es una virtud, no la paranoia.

▶ 9. El virus covid no vuela por el aire. Esta es una infección respiratoria que requiere un contacto cercano para replicarse.

▶ 10. El aire está limpio, puede caminar por parques y lugares públicos (solo mantenga su distancia física de otras personas).

▶ 11. Solo use jabón común contra covid, no necesita jabón antibacteriano, esto es un virus, no una bacteria.

▶ 12. La posibilidad de llevar el covid a casa en sus zapatos es como recibir un rayo dos veces al día. He trabajado contra virus durante 20 años, las infecciones por gotas no se propagan así.

▶ 13. No puede protegerse de los virus consumiendo vinagre, jugo de caña de azúcar y jengibre. Es solo por inmunidad, no por medicina.

▶ 14. El uso de una mascarilla durante mucho tiempo interfiere con su respiración y niveles de oxígeno. Úselas fundamentalmente en lugares interiores y que estén concurridos.

▶ 15. Usar guantes también es una mala idea; el virus puede acumularse en los guantes y transmitirse fácilmente si se toca la cara. Es mejor lavarse las manos con regularidad.

▶ 16. El sistema inmunológico se debilita mucho al vivir siempre en un ambiente estéril. Incluso si estamos tomando suplementos y/ o medicamentos que estimulan el sistema inmunológico, salga regularmente de su casa al parque y/o playa o a cualquier otro lugar al aire libre. La inmunidad aumenta con la exposición a los patógenos, no al sentarse en casa y consumir alimentos fritos y/o picantes y/o dulces y bebidas gaseosas.