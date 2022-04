¿Cómo separar una Oreo? La física resuelve el misterio

La ciencia busca dar respuesta a las grandes preguntas del ser humano, pero también puede ocuparse de otras más cotidianas como la mejor manera de comer un galleta de chocolate rellena de crema, para lo que la reología parece tener la clave.

Un nuevo estudio que publica Physics of Fluids analiza cómo girar las dos partes de un sandwich de galletas rellenas de crema, en este caso unas Oreo, para que no se rompan, e incluso establece por qué el relleno queda siempre en un lado que, además, no siempre es el mismo.

La reología es la parte de la física que estudia los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos, o, dicho de otra forma, la que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales que son capaces de fluir.

El estudio realizado por un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) caracterizó el flujo y la fractura de las galletas y vió que la crema, cuya textura reológica es oficialmente "blanda", tiende a pegarse a un lado de la galleta. Confirma así lo que muchos consumidores comprueban empíricamente, es decir, que al separar las dos galletas la crema queda solo en una.

El proceso de fabricación puede ser la causa de que la crema quede siempre en una de las obleas

El equipo puso las galletas en un reómetro para medir la torsión necesaria para separarlas y cómo se distribuiría la crema. La autora principal, Crystal Owens, consideraba que si se giraban de forma perfecta el relleno se repartiría entre ambas superficies, pero "casi siempre" queda todo en un lado.

La explicación puede estar en el forma en que se fabrican las galletas o en cómo se orientan durante el envasado, pues las de una misma caja "solían seguir la misma tendencia y variaban de una caja a otra, posiblemente debido a las diferentes condiciones de almacenamiento", indicó.

"Los videos del proceso de fabricación muestran que colocan la primera oblea, luego dispensan una bola de crema en esa oblea antes de colocar la segunda oblea encima", dice Crystal Owens, candidata a doctorado en ingeniería mecánica del MIT que estudia las propiedades de los fluidos complejos. "Aparentemente, esa pequeña demora puede hacer que la crema se adhiera mejor a la primera oblea".

Los investigadores también midieron el torque requerido para abrir una Oreo y encontraron que es similar al necesario para girar el pomo de una puerta y aproximadamente 1/10 de lo que se necesita para abrir un tapón de botella.

Los investigadores han diseñado un 'oreómetro' imprimible en 3D

Hay muchas formas de comer este tipo de galletas. Pueden incluso encontrarse tutoriales en internet, y la más famosa sería girarlas en direcciones opuestas para que la crema quede en una de ellas y comerlas por separado.

La mejor forma de separar limpiamente las galletas depende, según el estudio, de la velocidad de rotación. Si se giran con rapidez "se necesitará más esfuerzo y más estrés para separarlas", dijo Owens, por lo que recomienda hacerlo "un poco más despacio".

El estudio del equipo no es solo una dulce distracción de la investigación básica. También es una oportunidad para hacer que la ciencia de la reología sea accesible para otros. Con ese fin, los investigadores diseñaron un 'oreómetro' imprimible en 3D, un dispositivo simple que agarra firmemente una galleta Oreo y usa centavos y bandas elásticas para controlar la fuerza de torsión que gira progresivamente la galleta para abrirla.