"Para mí, es muy bonito verte, descubrirte por medio de mis oídos, darme la vuelta y ver a alguien que se deja la piel en el escenario. Me identifico contigo, me ha gustado mucho lo que has cantado y tus matices", así recibió Paulina Rubio a Giosy Moltino, tras darse la vuelta e incorporar a la italiana en su equipo de La Voz. "Creo que tienes mucho y a partir de lo que tienes creo que podemos hacer mucho más", añadió

La polémica llegó después. Mientras la mexicana acompañaba a Moltino hacia la salida le dijo: "Vas a dejar de fumar conmigo porque hueles mucho a cigarro. ¡Pero solamente cuando cantes!".

Un comentario que no pasó desapercibido ni para los espectadores del programa ni en las redes sociales, en las cuales está siendo muy criticado el paso de Rubio por el talent.

Sin embargo, a la concursante las palabras de la artista no parecieron molestarle y no les dio mayor importancia.