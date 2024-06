Álvaro Villasante: "Comendo gozo como con poucas cousas"

O traballo levou a Álvaro Villasante ata Lleida, Tenerife, Miami ou Barcelona, onde cociñou con chefs consagrados como Sergi Arola, Ángel Palacios, Gonzalo Tamames, Ramón Freixa ou Óscar Sabate. A pegada que lle deixou esa etapa, xunto coa súa propia inspiración, tivo un resultado ben tanxible, o restaurante Paprica, que abriu as súas portas en Lugo no 2007. Pertence ao Grupo Nove Cociñeiros.

Cando era neno, que fantaseaba que sería ao medrar?

Piloto de avión... e moitísimas cousas máis!

Galicia é sinónimo de produto. Hai risco de que tanta calidade opaque o traballo dos cociñeiros?

O caso é que o cociñeiro non opaque o produto e o estrague! Iso si é un drama.

Cantas veces lle preguntaron: "E a estrela, para cando?".

Ja, ja, ja! Moitas! Tamén dende este xornal, por exemplo, cada vez que as conceden en outono.

Vostede non se fai a mesma pregunta?

Fantaseo cunha estrela Michelin, si, que cociñeiro non o fai? Coido ter claro as cousas que nos achegan a ela e tamén as que nos afastan (un investidor, un sumiller). Cociñar facémolo moi ben.

Que adxectivos o definen?

Inquedo, disperso, xeneroso e teimoso.

O mellor para empezar o día...

Paseo coa cadela Café, tortilla, pan con tomate e prensa.

Que tres personaxes galegos vivos citaría como referentes?

Os meus pais, Olga Armas e Santos Villasante, e un compañeiro, Javier Olleros.

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

No Val de Arán, a onde se podo escapo cada ano. Teño aló un afillado!

Para desconectar gústame viaxar sen plan, de calquera maneira. Coller o coche, arrancar e parar onde me pete

É máis de viño ou de cervexa?

De aperitivo prefiro unha Estrella –medicinal– e despois un merenzao da Ribeira Sacra.

Que o perde na mesa?

Pérdenme os detalles, un camareiro apaixonado do seu traballo, que te conquiste. O meiró, os tempos, a atmosfera.

Hai algún plato que se lle resista?

Cando se me resiste algo, o que fago é consultar a quen sabe máis ca min.

Come de todo?

Como de todo e moito, e gozo comendo coma con poucas cousas.

Os amigos atrévense a convidalo a cear ás súas casas ou séntense acovardados?

Iso pasa, si, pénsase que os cociñeiros xantamos todos os días faisán e linguado á 'meriné', como di o meu colega Jacobo Santeiro.

Cando proba un prato novo, é quen de adiviñar todos os seus ingredientes?

Pois depende do complexo que sexa o prato, pero a miña mente sempre vai máis a como o terían elaborado.

Que serie conseguiu enganchalo máis?

Moitas na primeira, na segunda tempada... porque cando acho recheos innecesarios desencántome e apago. Pero 'Seinfeld', 'Padre de familia', 'Chernóbil'... As dúas primeiras véxoas e non me cansan.

Que defectos soporta peor?

A preguiza!

O seu reto pendente...

Un par de anos sabáticos.

Si, haina: "Que opinas de Altri?". E eu diríache que é unha traxedia a piques de acontecer no corazón de Galicia, en Palas de Rei. Outro drama é que a protesta se politice e que xentes diversas, de diferente pensamento, non se unan para deter este desastre ambiental.