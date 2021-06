Dos cincos para Marta Sánchez

El tiempo pasa para todos. También, y aunque no lo parezca, para Marta Sánchez, que este mes de mayo cumplió 55 años y se encuentra, según ella misma ha confesado, disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida.

Para gozar de un día tan especial, la cantante de raíces gallegas –que ha contado que está encantada tras recibir la vacuna contra el covid– viajó hasta Tenerife, donde su novio le había preparado varias sorpresas que consiguieron emocionarla. Tanto, que el mensaje que escribió en sus redes sociales para agradecer las felicitaciones recibidas estaba cargado de emotividad: "Si hace 20 años me hubieran dicho que al llegar a los 55 me iba a sentir tan feliz, completa, bendecida, agradecida... ¡no lo hubiera creído! Gracias a la vida por no decaer en momentos difíciles, por tener ilusión cada día, por seguir dándolo todo, por tener el amor más puro que se puede desear, contar con amigos de verdad, gente buena y honrada que me quiere como soy y saben perdonar mis defectos y valoran mis virtudes", finalizando con un explícito "gracias, amor mío, por estos días que perdurarán de por vida en mi memoria. ¡¡¡Te quiero con locura!!!"

¿QUIÉN ES ÉL? El destinatario de los románticos mensajes de Marta Sánchez no es otro que el empresario canario Federico León, una relación que ella misma confirmó en diciembre del 2018 al subir un mensaje a sus redes sociales y que está tan estabilizada que ya llevan algo más de dos años de convivencia.

De Federico, Marta ha dicho que le ha aportado mucha serenidad y que "me quiere bien, como soy, y quiere muchísimo a mi hija, es como un padre para ella. Es un hombre al que admiro y estamos en un punto de nuestras vidas muy equilibrado".

Lo que no le preocupa en absoluto a la artista son los nueve años de edad que los separan –Federico León tiene 46–, ya que ambos están en un punto vital muy similar: "Él ha corrido tanto para progresar en su carrera como empresario que nos entendemos muy bien y nos admiramos mutuamente. No hay diferencias ni posibles complejos". Y, a pesar de que los rumores los han casado en varias ocasiones, por ahora no hay planes de boda.

Un hombre de negocios

► El nombre de Federico León no le dirá nada al gran público, pero sí al mundillo empresarial, en el que destaca como un emprendedor muy activo y polifacético.

► León está asociado a Emiliano Suárez, el heredero de las elitistas Joyerías Suárez, en una agencia de comunicación y de eventos. Además, dedica gran parte de su tiempo a realizar consultorías para grandes marcas como Aristocrazy, la línea de joyería más joven de Suárez, y a otra empresa con la que comercializa carpas, equipos de sonido y demás material para eventos.



Carlota Corredera se escapó a Vigo para recargar las pilas

Esta semana finalizaba el que ha sido el bombazo televisivo de la temporada, el documental de Telecinco Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Desde su primera entrega, el 21 de marzo, ha arrasado entre la audiencia y provocado un profundo debate que ha salpicado a todo el equipo. Su presentadora, Carlota Corredera, un apoyo incondicional para Rocío Carrasco, acusó el desgaste y por eso a principios de semana se escapó a su tierra, a Vigo, para recuperar fuerzas. Tal y como ella contó en sus redes sociales, llevaba "cinco meses sin venir a casiña" y se sintió feliz, con las "pilas cargadísimas".



Sonsoles Ónega llega a un evento de la mano de su novio

La periodista Sonsoles Ónega recibía esta semana el premio Bombín de San Isidro 2021, un reconocimiento que recogió muy feliz. Además, la hija del polense Fernando Ónega llegó al evento de la mano de su nuevo novio, el arquitecto gallego César Vidal, en lo que fue su primera comparecencia juntos en un acto público. Otros galardonados fueron la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Raúl del Pozo y Alfredo Amestoy, periodistas; Victoria Vera, actriz; Ágata Ruiz de la Prada, diseñadora y empresaria, y el comunicador Carlos Sobera.