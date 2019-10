Los cigarrillos electrónicos causan cáncer de pulmón en ratas de laboratorio

La exposición al humo de los cigarrillos electrónicos que millones de personas usan para vapear causó cáncer de pulmón en ratas de laboratorio, según un estudio que publicó este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

"El humo del tabaco es uno de los agentes ambientales más peligrosos a los cuales los humanos están expuestos de forma rutinaria", indicó Moon-Shong Tang, de la Escuela de Medicina en la Universidad de Nueva York.

"Pero el potencial del humo de los cigarrillos electrónicos como amenaza para la salud humana no se ha determinado plenamente", añadió.

"Los resultados de nuestro estudio con ratones no tienen la intención de compararse con la enfermedad en los humanos", agregó Tang. "Sin embargo, argumentamos que debe investigarse más el humo de los cigarrillos electrónicos antes de que se les considere seguros o de que se comercialicen como si lo fueran".

Michigan fue el primer estado que prohibió la venta de los cigarrillos de vapeo

El estudio encontró que nueve de 40 ratones (el 22,5 %) expuestos al humo con nicotina de cigarrillos electrónicos durante 54 semanas desarrollaron adenocarcinomas pulmonares.

Ninguno de los 20 ratones del estudio expuestos al mismo humo de cigarrillos electrónicos pero sin nicotina desarrolló cáncer.

Asimismo los investigadores comprobaron que 23 de los 40 ratones (el 57,5 %) expuestos al humo de cigarrillos electrónicos desarrollaron hiperplasia de vejiga, cambios genéticos que hacen que las células sean más propensas a multiplicarse y un paso hacia el crecimiento anormal de los tejidos como el que ocurre en el cáncer.

Por contraste solo uno de los 17 ratones expuestos al humo de cigarrillos electrónicos sin nicotina desarrolló hiperplasia, esto es, el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido por el incremento del número de sus células.

A comienzos de septiembre, Michigan fue el primer estado que prohibió la venta de los cigarrillos de vapeo, y otros estados como Nueva York, Massachusetts, Rhode Island y California, han dado pasos para restringuir o vetar totalmente la venta de estos productos.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) han recibido informes de al menos 1.800 casos de enfermos con afecciones pulmonares vinculadas al vapeo en 48 estados y un territorio del país.

Se ha confirmado la muerte en 15 estados de al menos 18 personas que habían usado cigarrillos electrónicos.