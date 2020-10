Científicos chinos desarrollan una vacuna para tratar la leucemia

Un equipo científico chinés desenvolveu unha nova e precisa vacina contra a leucemia, segundo revela un estudo publicado este luns na revista especializada Nature Biomedical Engineering.

A investigación levada a cabo polos expertos do chamado Institute Of Process Engineering (IPE), da Academia de Ciencias Chinesas, detalla un novo tipo de vacina terapéutica que emprega microcápsulas de ácido poliláctico autosanadoras para coencapsular un novo péptido e anticorpo PD-1.

Aínda que a posibilidade de tratar esa enfermidade mediante a vacinación xa foi establecida, aínda non se cumpriron as expectativas clínicas sobre o seu rendemento terapéutico.

"Os nosos achados clínicos revelaron a alta expresión do EPPS8 e do PD-1/PD-L1 en pacientes con leucemia, que poderían ser usados respectivamente como novo tipo de antígeno da leucemia e como obxectivo para unha vacina", apunta no citado estudo o profesor LI Yuhua, do Hospital de Zhujiang.

Os expertos detallan que nesa nova vacina, os péptidos epítopos poden cargarse de xeito sinxelo, suave e eficiente en microcápsulas de ácido poliláctico.

Tras unha única vacina, a deposición e degradación das microcápsulas no lugar da inxección levan a recrutar células con antígenos.

"Coa sinerxía destes dous aspectos, observamos unha melloría significativa na activación de linfocitos citotóxicos específicos", segundo sinala outro experto do IPE, WeI Weis, no citado estudo.

O estudo resalta ademais que nesa investigación tamén se verificou a dispoñibilidade da vacina empregando varios péptidos epítopos en diferentes modelos, como a chamada Leucemia murina, o xenoinjerto de leucemia derivada de células humanas e modelos de xenoinjertos de leucemia derivados de pacientes.

"Coas vantaxes do material do ácido poliláctico, a conveniencia na preparación da formulación da vacina, a diversidade dos compoñentes da vacina e o excelente efecto terapéutico, a vacina baseada en microcápsulas exhibe un gran potencial para o seu uso clínico", observa outro dos expertos do IPE, MA Guanghui.

Outros científicos tachan a investigación, segundo recolle a revista británica, de "nova e profunda plataforma", ademais de considerar que é "ilusionante e convincente".