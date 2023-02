Científicas con chispa

Este sábado é o seu día, 11 de febreiro, o Día da Muller e a Nena na Ciencia. Son investigadoras, científicas, antes nenas con vocación e agora mulleres con dedicación. Son tres de moitas e teñen en común unha teima: a divulgación científica.

Uxía Yáñez, Eva Cabanelas e Carmela Cela son profesionais da ciencia, saben moito, investigan para saber máis e son altruístas. Non atesouran o seu coñecemento, queren compartilo. Regálano envolto en papel brillante, cun lazo enorme, pero fácil de desatar. O contido do paquete sempre provoca un sorriso a quen o recibe.

Teñen ese don. Desfrutan da ciencia e queren compartir o pracer, que ninguén quede sen a oportunidade de probar o que a elas lles encanta.

Se hai un xeito de chegar, estas mulleres hano atopar. O mesmo suben a un escenario para facer un monólogo humorístico como emiten a soas desde o seu cuarto a través dunha rede social. Tanto lles ten o xeito, non escatiman esforzos. O caso é chegar á xente.

Levan a ciencia con elas e entran ata a cociña de quen lles abre a porta. E se ninguén abre, volven petar. Pero este traballo non é inocente. Ten un obxectivo: que non quede unha nena con vocación científica sen apoio para desenvolvela.

Carmela Cela

É de Triacastela e sempre quixo ser científica. Carmela Cela é investigadora do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Traballa en Madrid, no Centro de Bioloxía Molecular Severo Ochoa, onde investiga sobre o sistema inmunitario, dentro do que será a súa tese de doutoramento.

Aínda que este traballo poida parecer máis do que cabe en 24 horas do día, esta investigadora consegue tempo para a divulgación científica, para achegar a ciencia aos demais cunha linguaxe comprensible, amena e con propostas capaces de captar o interese de calquera alleo ao tema. Está comprometida coa causa e non deixa de innovar no xeito de facelo.

Carmela Cela é investigadora do CSIC e ten varias canles divulgativas nas redes

Durante a pandemia incidiu moito na difusión de contidos a través das redes sociais, en canles propias ou compartidas con colegas. Cando as portas das casas estaban pechadas, había que entrar a través das pantallas. Foi captando seareiros e ten unha parroquia moi ampla e fiel.

A súa última proposta entra de cheo no obxectivo do 11 de febreiro. "Fixen unha serie de vídeos curtos sobre mulleres científicas galegas dos séculos XIX e XX que foron pioneiras nos seus campos. Son mulleres que non se estudan na escola nin no instituto, pero que poden ser referentes para calquera nena que queira ser científica", explica. Para facer este traballo inspirouse no libro de Isabel Blanco que recolle a biografía destas galegas dedicadas á ciencia.

Mulleres científicas, de Galicia e presentadas nun produto audiovisual feito en galego. Carmela Cela contribúe con esta serie de vídeos a tres causas. Isto chámase optimizar recursos e esforzos.

Científicas galegas pioneiras e pouco recoñecidas centran a súa última serie de vídeos

"Somos o que imos vendo e está ben que as rapazas que hoxe están estudando teñan estímulos de mulleres cercanas a elas, que viviron nun entorno similar ao seu. As referencias que tes de nena non son as das mulleres que gañan o Nobel, senón as das profesoras que tes no instituto. Cando eu estudaba teríame gustado coñecer a historia destas outras mulleres", apunta Carmela Cela.

O seu obxectivo é motivar os científicos e, sobre todo, as científicas do futuro, por iso se esforza en "adecuar a linguaxe para que chegue a mensaxe a todos os públicos". Tamén por ese motivo recorre ás redes sociais para difundir o seu discurso, consciente de que a xente nova bebe desas fontes.

Nos últimos tempos tivo ocasión de dar charlas nalgúns colexios, coma o de Triacastela, onde ela estudiou de pequena, e de ser monitora en Xuvenciencia, o campus científico que se celebra en Lugo. Destas experiencias conclúe que "os nenos dancho todo, están moi motivados, queren participar sempre e axiña se implican en calquera proposta". A experiencia en Xuvenciencia foi especial para ela "porque de nena fun como participante e verme do outro lado, coa camiseta de monitora, foi xenial. Tróuxome moi bos recordos".

No seu caso funcionou o estímulo e este campus científico foi un pulo máis para unha vocación que xa non tiña dúbidas. Carmela Cela corresponde con traballo investigador e esforzo divulgador ao legado de todas as mulleres que a inspiraron e que lle deron azos e motivos para ser científica.

Eva Cabanelas, cos bonecos que utiliza para falar de parásitos. SEBAS SENANDE

Eva Cabanelas

Unha desas mulleres que hoxe está inspirando futuras científicas é Eva Cabanelas. É de Ourense, a terra da chispa. Estudou Veterinaria en Lugo, doutorouse e decidiu encamiñar a súa profesión cara a docencia. Pero non é calquera docente, é a profe guay do instituto.

As súas clases non van polo libro de Ciencias, non sempre seguen os métodos convencionais, pero superan con moita marxe os obxectivos marcados: que o alumno se interese pola materia ata o punto de querer saber máis, de dedicar o seu tempo libre a investigar para afondar nos coñecementos e que non os esqueza nunca.

Como o fai? Con intelixencia, dedicación e humor.

Eva Cabanelas é especialista en monólogos científicos, perdeu o medo escénico participando en competicións como o FameLab e agora é unha das organizadoras do certame de monólogos científicos Ciencia Calidade, que se celebra en Lugo con gran éxito de público.

Eva Cabanelas é especialista en monólogos científicos e divulgación amena

Nos tres minutos que duran os monólogos, Eva Cabanelas é quen de explicar o concepto científico en cuestión de xeito comprensible, de facer rir os presentes e, o máis difícil, consegue que ninguén esqueza o que acaba de contar.

Ela di que "é un reto, pero funciona ben. Hai que centrarse no importante porque o tempo é moi limitado e o recurso do humor serve para captar o interese do público. Hai que levar a ciencia á linguaxe cotiá, para que todo o mundo entenda o que estamos contando".

Con esta idea de base, Eva Cabanelas xa falaba das PCR moito antes de que o covid-19 as puxera de moda. "Explico a PCR como se fora unha receita de cociña. Se falas do que a xente coñece enténdese mellor e se é con humor vano lembrar porque o que emociona queda marcado na memoria", explica a investigadora.

Despertar vocacións é o seu obxectivo como docente e xa leva algunha no currículo

E tras rodarse nos concursos de monólogos, deu o salto á educación e agora o seu reto é aínda maior: "Hai que ir creando canteira". Xa leva pasado por cinco centros educativos e en todos deixou pegada. "O que máis me gusta da Secundaria é esa visión romántica de poder marcar a vocación científica dos alumnos, de ir reclutando nenos e, sobre todo, nenas para a ciencia". Xa ten algún no seu bando, xa houbo alumnos que lle dixeron que querían ser científicos e asegura que "iso é a satisfacción máis grande, o que o salario non paga".

Eva Cabanelas inicia agora unha nova etapa como docente universitaria. "Vou dar clase de Ciencias no grado de Formación do Profesorado". Isto daralle a oportunidade de ser mestra de mestres, de formar os ‘profes guays’ do futuro. Considera que "é importante que os docentes se impliquen para suscitar o gusto polas ciencias porque está demostrado que aos sete ou oito anos empezan os prexuízos. Hai que comezar a formación canto antes para aproveitar a curiosidade dos máis pequenos e para desterrar a idea de que a ciencia é para unha elite".

E para demostralo, unha das actividades que propón aos seus alumnos de Secundaria é investigar sobre as científicas do seu entorno. "Sempre hai un sesgo cara as profesións da rama sanitaria, pero hai moitas máis que ás veces pasan desapercibidas. Hai ciencia en todo. Asociámola ao laboratorio, pero tamén hai ciencias sociais, antropoloxía, economía, matemáticas... a cociña é o mellor laboratorio científico".

Eva Cabanelas pretende con este exercicio que "as rapazas vexan que hai referentes, que non van estar soas nunha carreira, para que tomen a decisión de estudar unha cousa ou outra con liberdade, sen prexuízos".

Uxía Yáñez Ramil, veterinaria de Burela.

Uxía Yáñez

Esta veterinaria de Burela coincide nesta apreciación. "Os grandes fitos da historia sempre son os dos homes, hai menos referencias de mulleres", di Uxía Yáñez, pero está convencida de que a tendencia está a piques de cambiar. Ela traballa nestes momentos na súa tese de doutoramente e compaxina investigación e docencia na facultade de Veterinaria de Lugo. "No alumnado hai un predominio das mulleres e iso ten que ter correspondencia no futuro, tanto en investigación como en doutoramento, na carreira académica e na profesión veterinaria. Imos nesa dirección".

Uxía Yáñez tamén ten experiencia cos monólogos científicos. Participou no certame Ciencia Calidade e nas iniciativas DivúlgaT e DivulgaTerra.

Nas súas intervencións fala de vacas, ese animal que a ninguén é alleo en Lugo, e coa súa axuda consegue explicar de xeito comprensible e ameno as innovacións tecnolóxicas aplicadas á gandaría e aos tratamentos veterinarios.

Uxía Yáñez é veterinaria, docente, investigadora e ten feito monólogos científicos

Os seus alumnos da facultade de Veterinaria agradecen, moitos sen sequera sabelo, esta experiencia previa de Uxía Yáñez no relatorio humorístico. "Agradecen que as clases sexan amenas e tamén as iniciativas novas. Non os cambios radicais que asusten, senón propostas que fan a asignatura entretida. Os estudantes son proactivos, reaccionan moi ben a actividades que lles axuden a relacionar contidos, que se alonxen da simple chapatoria dun libro", explica a docente.

Considera que hai que fomentar a vocación científica en todos os niveis educativos. "En primeiro de carreira moitos teñen claro que se queren dedicar á práctica clínica, pero moi poucos pensan na investigación", apunta, polo que considera necesario incidir nesta alternativa laboral, moi interesante a nivel profesional e imprescindible para o avance da ciencia e da sociedade.

Uxía Yáñez di que desfrutou da experiencia como monologuista, pero que non concorrerá á convocatoria deste ano do certame Ciencia Calidade. "Ireinos ver, pero hai que deixar paso a xente nova", di entre risas.

Cre necesario divulgar para que o saber non quede entre as paredes do laboratorio

Bromas á parte, afirma que é necesario incidir na divulgación científica, xa sexa a través do formato humorístico ou de calquera outro que permita chegar a moita xente. "Hai investigacións moi interesantes para a poboación que non saen do laboratorio. Pode ir algunha para unha revista científica ou presentarse nun congreso limitado a catro. Son traballos que hai que sacar do laboratorio e levalos á xente. Tanto vale un monólogo coma unha revista accesible, un blog, podcast ou redes sociais. O importante é perderlle o medo á divulgación, que os investigadores se animen a contar o que fan porque á xente interésalle".

Uxía Yáñez entende que expoñerse ao público dá reparo, pero di que "ninguén naceu aprendido. É cuestión de empezar, de consumir divulgación científica para aprender doutros e ir mellorando".

Eva Cabanelas, Carmela Cela e Uxía Yáñez encarnan o espírito do Día da Muller e a Nena da Ciencia e a sorte é que elas exercen o ano enteiro.

SABÍAN QUE...

11 de febreiro

► O día 11 de febreiro é o Día da Muller e a Nena na Ciencia.

► Esta data pretende chamar a atención sobre a necesidade de reducir a desigualdade de xénero nas áreas científicas, de recoñecer e dar visibilidade aos logros da muller neste ámbito e de impulsar a participación feminina en todos os eidos.



Desenvolvemento

► Este ano, o Día da Muller e a Nena na Ciencia céntrase na contribución feminina aos obxectivos de desenvolvemento sostible. Son, entre outros, a auga potable, a enerxía asequible e non contaminante, as cidades e comunidades sostibles, industria, innovación e infraestruturas.

► A Organización das Nacións Unidas (ONU) aboga neste día por reforzar os lazos entre ciencia, política e sociedade para buscar estratexias orientadas a mellorar o futuro.



Lastre na investigación

► Segundo os datos da ONU, o 33,3 por cento dos investigadores do mundo son mulleres.

► Soen recibir bolsas de investigación máis modestas ca os seus colegas masculinos.

► Os estudos da ONU apuntan que as investigadoras soen ter carreiras máis curtas e peor pagadas ca os homes. O seu traballo ten pouca visibilidade nas revistas de alto nivel e a miúdo non son tidas en conta para os ascensos.

► Segundo datos do Ministerio de Ciencia e Innovación, o 44,5 por cento do persoal investigador das universidades españolas son mulleres, pero só o 24,1 por cento son catedráticas, fronte ao 75,9 por cento dos postos que ocupan os homes.

► As mujeres seguen sendo minoría ámbitos fundamentais para o desenvolvemento. Representan o 28 por cento dos licenciados en enxeñería e o 40 por cento dos de informática e computación.



Poucos postos relevantes

► Só o 12 por cento dos membros das academias científicas son mulleres.

► En áreas de vangarda, como a intelixencia artificial, só unha de cada cinco profesionais é muller, é dicir, o 22 por cento do total.

► 23 mulleres gañaron o premio Nobel de física, química ou medicina desde que lle foi concedido a Marie Curie no ano 1903. No mesmo tempo foron distinguidos nestas áreas 615 homes.