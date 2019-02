Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan en un biopic de Netflix

l actor australiano Chris Hemsworth interpretará a Hulk Hogan en un filme biográfico sobre la estrella de la lucha libre para la plataforma digital Netflix, según informa The Hollywood Reporter.

El cineasta Todd Phillips y el guionista Scott Silver se pondrán al frente de este proyecto.

Phillips y Silver son la pareja creativa detrás de Joker, cinta sobre el malvado villano de las historias de Batman, que, con el protagonismo de Joaquin Phoenix, llegará a los cines en octubre.

Como productores de la película de Hulk Hogan figuran, entre otros, Chris Hemsworth, Todd Phillips y el actor y director Bradley Cooper.

Hulk Hogan, cuyo nombre real es Terry Gene Bollea, será productor ejecutivo y asesor del proyecto.

La cinta, todavía sin título confirmado, explorará la trayectoria profesional de Hogan, que fue una leyenda de la lucha libre en todo el mundo en los años 80 y 90.

Hemsworth (Melbourne, Australia, 1983) ha alcanzado la fama en Hollywood gracias a su interpretación de Thor en las películas del universo cinematográfico de Marvel.

El actor estrenará a finales de abril Avengers: Endgame, cinta que resolverá la narración del largometraje Avengers: Infinity War (2018) en el que se unieron la práctica totalidad de los superhéroes de Marvel para enfrentarse al malvado Thanos (Josh Brolin).

No es el único gran lanzamiento que Hemsworth tiene en el horizonte inmediato, ya que en junio presentará Men in Black: International, una nueva entrega de la saga Men in Black y en la que compartirá protagonismo con la actriz Tessa Thompson.