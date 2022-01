Chanel se desliga del jurado: "Hace cuatro años que no hablo con Benedited"

"Muy contenta y feliz, aterrizando la victoria y con muchas ganas de trabajar", Chanel ha vuelto a comparecer este domingo ante la prensa tras su elección como candidata española a Eurovisión, "fuerte" frente a las críticas que despertó su victoria en Benidorm Fest por el sistema de votación.

"Lo único que sé es que he trabajado muy fuerte, como mis compañeros. Al final este es el resultado y no puedo más que agradecerlo y estar feliz", ha respondido a la pregunta de si se sentía igual de legitimada para su nuevo cometido al haber obtenido la mayor nota del jurado, pero no la del televoto (tercera) ni el voto demoscópico (segunda).

Uno de los grandes motivos de duda que han asaltado a los espectadores de Benidorm Fest fue el quinto puesto que el jurado profesional otorgó a una de las grandes aspirantes al triunfo, las gallegas Tanxugueiras, que sin embargo fueron las favoritas de los dos sistemas de voto popular.

Ante los comentarios suspicaces en redes que inciden en la vieja relación existente entre Chanel y uno de los miembros de ese jurado, la coreógrafa Miryam Benedited, ha precisado: "Hace 4 años que no hablo con ella".

"Es coreógrafa y yo bailarina y llevo en esto desde los 16 años. Ella ha trabajado con muchas candidaturas que han optado a Eurovisión y con otras personas de quienes no se ha hablado. Es que somos gente en la profesión y nos conocemos todos. De hecho, no hemos hablado de esto y no sé lo que piensa", ha insistido.

Chanel ha defendido asimismo el carácter feminista de su tema de corte urbano latino y sensual. "Es un llamado al empoderamiento femenino, da igual que vayas en chándal o en un mono. Quien no lo vea que lea un poquito, porque significa garra, que se nos escuche y no que se nos cuestione por cómo vamos vestidas", ha considerado al invitar a todo el mundo "a perrear hasta el fin del universo".

"Me río para quitarle peso a las críticas, pero somos seres humanos y por mucho que estés en la palestra nadie debería entrar en lo personal. Cuidemos mucho la salud mental, que esto no hace bien", ha pedido la artista, quien no obstante ha dicho sentirse "fuerte".

Su perseverancia, ha destacado, es la clave de su éxito. "Con trabajo y esfuerzo siempre he conseguido mis sueños", ha señalado esta artista admiradora de Beyoncé, Selena Quintanilla y Mark Anthony que comenzó su carrera en el ámbito del teatro y el baile y que acaba de dar el salto al ámbito puramente musical con "SloMo" y su candidatura a Eurovisión.

Como se ha publicado, el sello BMG y los autores del tema (entre ellos, Leroy Sánchez) buscaron concienzudamente a la intérprete que pudiera sacarle todo el partido y así llegaron a esta cubana de nacimiento, afincada en Cataluña desde los 4 años, y, junto a ella, reclutaron al reputado coreógrafo internacional Kyle Hanagami.

"La candidatura la preparamos para ganar. No fuimos a esto como si fuese un escalón. Todo el equipo íbamos a dar lo mejor de nosotros", ha afirmado Terrero, antes de reconocer que, aunque siempre soñó con la victoria, "nunca" la dio por hecha por el nivel de sus contrincantes.

Quedan tres meses y medio hasta la final de Eurovisión en Turín el próximo 14 de mayo, pero no teme que el efecto sorpresa de Benidorm Fest vaya a decaer en este tiempo. "Creo que el arte no tiene fin. Se pueden hacer mil cosas y vamos a trabajar para que esta candidatura que es bastante brillante, brille más", ha prometido.

COMUNICADO DE RTVE. Por su parte, RTVE ha enviado un comunicado en el que se reconoce "consciente de la controversia", que considera "positiva", aunque la atribuye a que "en cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas".

"En todo caso, la grandeza de toda competición consiste en aceptar plenamente las reglas hasta sus últimas consecuencias", se limita a apuntar la corporación pública ante las dudas que ha despertado el proceso de votación, la única respuesta oficial tras modificarse a primera hora de esta mañana el formato de la rueda de prensa prevista desde hace una semana a "encuentro" con la ganadora.

El comunicado no indica nada acerca de la petición de publicar los porcentajes de apoyo concreto que recibió cada uno de los participantes en el voto popular ni las notas individuales que les otorgó cada miembro del jurado profesional, como sí se hace en Eurovisión por motivos de transparencia.

En su lugar, la nota sí anticipa la emisión de "un programa de televisión para promocionar la música española" que estará "abierto a todos los concursantes de esta primera edición del Benidorm Fest" y cuyos detalles se darán "en los próximos días".

Deportividad de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini