Chanel, sobre un posible segundo puesto en Eurovisión: "Lo que tenga que pasar, pasará"

Chanel Terrero, tercera clasificada para España en Eurovisión 2022 con su tema SloMo, ha dejado en manos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) un posible reajuste de votos que la auparía al segundo lugar. "Nosotros somos artistas y hemos hecho nuestro trabajo. Lo que tenga que pasar, pasará", ha dicho.

"RTVE quiere despejar toda duda: hemos estado en contacto con la organización. Queremos incidir en su profesionalidad. Son ellos los que van a terminar de dar las explicaciones y el resultado para nosotros es el que es", ha continuado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, este martes.

La polémica viene por la decisión que tomó la UER, organizadora de Eurovisión, de anular los votos del jurado de seis países al detectar "irregularidades" en su patrón tradicional y sustituirlos por otros calibrados en función de los registros de candidaturas que tradicionalmente puntúan similar que ellos.

"Ese reajuste de datos ya se ha llevado a cabo en alguna que otra ocasión", ha recordado Eizaguirre ante quejas como las de Rumanía, uno de los afectados, lo que "no significa renunciar a pelear por el segundo puesto", ha aclarado tras insistir en que por las explicaciones dadas "todo está en orden" y que no tienen más que decir que "ha ganado Ucrania porque el televoto le dio ese apoyo mayoritario".

No se ha pasado por encima de otra polémica, las palabras del comentarista italiano Cristiano Malgioglio, responsable de la emisión del festival para la RAI, durante la cual calificó a Chanel como "Jennifer Lopez de saldo".

Según Eizaguirre, RTVE expresó su "malestar" a la RAI por lo sucedido y la televisión italiana se ha disculpado "de manera clara y contundente" ante una actuación que han reconocido como "maravillosa".

"Quiero pedirte disculpas porque mi tono y comentario fue terriblemente malinterpretado. Mi intención no fue ofenderte. No he animado a la audiencia italiana a no votarte. Eso es falso", ha dicho el propio comentarista, "muy triste por esta situación", en un vídeo emitido hoy.

Preguntada por cómo había recibido este episodio, Chanel ha reconocido que "a nadie le gusta que le digan algo así". "Fue un comentario bastante desafortunado, pero valoro el ponerte delante de una cámara y pedir disculpas", ha destacado.

"A las niñas que me han visto les diría que cuando yo era pequeña y salía una artista racializada y mujer, yo quería ser como ella y me daba fuerzas para pensar que sí se puede. Porque yo he vivido cosas muy feas, una realidad que lo sigue siendo a pie de calle", ha subrayado ante otra polémica de Twitter, donde volvió a recibir un ataque que consideraba que su vestuario promovía la prostitución entre las niñas.

Al respecto, Chanel -que desconocía este asunto- ha sido mucho más tajante: "A esas niñas les diría que sean libres y nadie las condicione, que sigan soñando para ser lo que quieran y se vistan como quieran".

Ha sido en la primera rueda de prensa organizada tras su vuelta a casa para celebrar lo que se ha dado en llamar el "chanelazo": el mejor puesto de España en el festival desde hace 27 años, que le ha valido un mensaje de felicitación de la casa real que ha podido leer en directo.

"Siento mucho orgullo, lo que hicimos no fue a toque de varita mágica sino por mucha dedicación, energía e ilusión", ha señalado la artista, que ha tenido palabras de reconocimiento para sus compañeros bailarines y todo el equipo técnico.

Mirando hacia atrás, al "eurodrama" que se vivió tras su elección en Benidorm Fest, Chanel ha insistido en que "lo malo pasó y todo se ha colocado donde tenía que ser", antes de recordar que "hay que aprender de esto y tener cuidado con lo que se dice en redes, porque detrás hay personas".

El festival consiguió en España más de 7 millones de televidentes, el 52 % de cuota de audiencia con picos de hasta el 70 %, "datos estratosféricos" para RTVE, además de 980.000 tuits que lo han convertido en la mayor conversación de esta red de 2022.

A pesar de esos datos abrumadores, que incluyen los 15 millones de reproducciones de SloMo en Spotify, Chanel ha afirmado que no se volverá a presentar a Eurovisión, tal y como ya apuntó tras la final, para "dejar espacio a otros artistas que tienen que experimentarlo"