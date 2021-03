César Romero, cantante de Cinema: "La gente con Down es feliz con muy poco, aprendamos de ellos"

Acaba de componer Quero ser coma ti, canción dirigida a personas con Síndrome de Down. ¿Cómo surgió la idea?

Es una canción que surge de una iniciativa que nos encargó a principios de mes la asociación Down Galicia a la orquesta Cinema. Yo llevo desde el confinamiento componiendo temas y me pareció una buena idea crear uno para dedicárselo este colectivo. No es una colaboración, ni mucho menos, es una dedicatoria mía y un homenaje a estas personas.

¿Qué quiere transmitir con ella?

La letra es una composición que combina la situación que estamos viviendo de pandemia mundial y lo extraordinario que es el día a día, donde al final te das cuenta que lo que realmente importa en esta vida es lo que ya tenemos: las familia, los amigos, la pareja... Nos hemos percatado de que con muy poco somos felices y no necesitamos todo a lo que estábamos acostumbrados. Entonces hago un símil entre esta situación y la que viven las personas especiales, como las que tienen Down, que con un simple gesto son felices. Así, quise juntar la realidad que estamos viviendo ahora con la realidad que ellos viven desde hace mucho tiempo: que con muy poco se puede ser muy feliz, aprendamos de ellos.

La interpretará mañana en una gala cuando que se conmemora el día de esta enfermedad. ¿Cree que hemos avanzado o aún queda mucho por hacer para lograr la integración total de este colectivo?

Sí, la gala se emitirá a las 11.30 horas en la página de Youtube de la asociación bajo el lema Tan diferentes como iguais. Yo creo que el colectivo Down es muy fuerte en todos los aspectos, ha crecido mucho y ha logrado dar pasos agigantados, sin embargo pienso que siempre se puede sumar más.

Son unos verdaderos luchadores, como dice en su canción.

Por supuesto, son unos luchadores. Estoy muy orgulloso además porque uno de los protagonistas del videoclip es Adrián, un joven con Down seguidor de la Cinema al que le ha hecho mucha ilusión participar en este proyecto.

Es cantante de Cinema desde el 2013. Su sector es uno de los más afectados por la crisis sanitaria. ¿Cómo lo están viviendo?

Llevamos un año sin trabajar, nosotros hemos tenido la suerte de que pudimos hacer una quincena de actuaciones en televisión y estamos muy agradecidos porque está claro que dentro de esta situación no se puede hacer más. Pasamos de 100 actuaciones a 0 en cuestión de un instante. Hay que tratar de innovar y reinventarse a ver si podemos volver a los escenarios. Mientras tanto, en mi caso particular me he decantado por la televisión, apareciendo en algunos programas.

Otros compañeros han vuelto a sus antiguos trabajos al margen de la orquesta o incluso han optado por la docencia porque el panorama pinta muy mal. El futuro lo planteamos con ilusión y esperanza pero realmente ahora mismo no nos imaginamos ni a un público sentado disfrutando de una verbena, ni a una fiesta a nivel multitudinario como se vivía antes. No es fácil volver, en este sector la gente se está dedicando a otras cosas y cuando toque regresar va a ser complicado porque ya han tomado otros caminos.