César Antonio Molina cree que en 30 años la humanidad podría haber perdido su libertad y la inteligencia artificial podría manejarla a su antojo o, mejor dicho, a la voluntad de los oligarcas que se hayan hecho con el control tecnológico del mundo. Afirma que el desarrollo científico camina hacia la supresión de la muerte y advierte del colapso existencial que eso puede provocar.

El mundo que conocemos se extingue cada día. ¿Somos realmente conscientes de lo que se nos viene encima?

Yo diría que es un genocidio existencial. No hablo de los avances tecnológicos, médicos o de la ingeniería, sino como humanista. Todo aquello que el ser humano inventó para dar sentido a la vida cambia o desaparece. La concepción filosófica de la vida, la religión, la espiritualidad, el alma, la muerte y la resurrección. Son cuestiones que nos hacen ser como somos y que están cambiando, incluso más rápido de lo que yo mismo pensaba. Es llamativo que Amazon despida a 20.000 personas por efecto de la inteligencia artificial o que al término de esta década habrán desaparecido más de mil profesiones, pero el verdadero problema es existencial.

El avance tecnológico es imparable, oponerse no es una opción. ¿Es posible un progreso en beneficio de todos?

En 1971, el Congreso de Estados Unidos creó un gabinete para estudiar el futuro del ser humano, qué le va a pasar al hombre en esta deriva que nos supera. Universidades británicas y estadounidenses tienen departamentos también para estudiar el futuro del ser humano, no del lince ibérico ni del elefante africano. La Unión Europea, tarde, mal y arrastro, decide reunirse para tratar de establecer una norma para controlar esto. Es prácticamente imposible controlar a empresas con presupuestos mayores que los de un Estado. Habría que ponerse de acuerdo con científicos y empresarios y ver hasta dónde podemos llegar. Es cierto que se puede construir un coche que vaya a 300 kilómetros por hora, pero no puede ir por una autopista. Otra cuestión fundamental sería la educación. Hay que educar a niños y jóvenes, que son los que se van a ver más afectados por esto, en su privacidad y en su libertad.

La libertad es lo primero que sufre siempre.

Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial favorecen la dictadura y la tiranía. Hay que poner orden, cuidado y legalidad porque este proceso es para la eternidad. Estamos distraídos con guerras que somos incapaces de evitar y vamos camino de superar la barbarie del siglo XX, con conflictos que nos hacen olvidar lo fundamental: el futuro del ser humano.

El control es ya evidente. Regalamos información personal cada vez que utilizamos internet.

Lo conocen absolutamente todo y se respaldan en que nosotros damos permiso. Esa utilización de nuestros datos nos transforma en materia prima. Somos información que venden unas empresas a otras. Es nuestra libertad, individualidad, nuestro ser espiritual.

Avanzamos hacia la desaparición del dinero físico. El pago electrónico es una forma de control total.

Sí, y no hay vuelta atrás. El ser humano siempre va hacia adelante. Hasta ahora el bien siempre pudo controlar al mal. El problema ahora es que el mal tiene armas más potentes que el bien, y mal utilizadas pueden ser como la bomba atómica. El mal está desbocado. Por ejemplo, los drones son fantásticos para salvar a alguien en el mar, pero son el arma más mortífera y de destrucción que hay.

Hay armas peligrosas al alcance de todos. Un ejemplo: el escarnio público en las redes sociales.

Es demasiado fácil. Antes las armas eran para una élite, pero ahora las maneja mucha gente. Cuando se crearon las redes sociales se dijo que eran para favorecer la libertad, la claridad de ideas y combatir la corrupción política. Y 30 años después, ahí están.

La tecnología ya nos condiciona en muchos ámbitos. Si falla internet no se pueden comprar medicamentos porque en las farmacias no pueden leer la tarjeta sanitaria.

Por supuesto. Hace un año hubo un paro provocado y durante seis o siete horas estuvieron los móviles bloqueados. Yo, que soy antitecnológico, me puse nervioso porque no me entraban correos, llamadas ni mensajes. Eso indica el grado de asalto a nuestra psique.

En su libro habla de transhumanismo, de la modificación de los cuerpos para corregir fallos, de la posibilidad de transferir la mente a un robot. Suena a ciencia ficción.

Es tremendo y va muy rápido. El año 2040 es pasado mañana. Llegaremos a superar la mente con ingeniería genética. Podremos crionizar cuerpo y mente para despertarlos cuando se haya encontrado la cura para una determinada enfermedad. Eso supone negar la muerte y un conflicto para las religiones que se basan en la vida eterna. De repente les dicen que no, que no se morirán. Y lo más probable es que quienes puedan acceder a esa tecnología y mantenerse eternamente en el mundo sean solo las clases pudientes. Ya es realidad la clonación, los trasplantes, se avanza en la transferencia de la mente a ordenadores y en la emotividad de los robots. Pero la muerte es un derecho para mucha gente. Eliminarla supone un problema filosófico, moral, ético y espiritual.

¿Estamos a tiempo de hacer algo o ya es tarde?

La solución debe ser jurídica, científica, política y educativa.

¿Cuando era ministro se sentaron alguna vez a hablar en serio de este asunto?

No, en absoluto, y ahora no creo que lo hagan. Siempre hay mucho que hacer. Vamos de follón en follón y hay cosas fundamentales, como la educación, que se pasan por alto. Según los informes Pisa estamos en el noveno mundo. Eso lo avisamos toda la vida, no sucede de la noche a la mañana. La mala educación que han impartido en España todos los gobiernos es el gran fracaso de la democracia. Pasé 30 años en la universidad y cuando me jubilé mis alumnos eran peores que cuando llegué.

Un hombre polifacético

César Antonio Molina nació en A Coruña en 1952. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Se doctoró con una investigación sobre la prensa literaria española.

Trabajó en varios medios de comunicación escritos y fue director adjunto de Diario 16. Ejerció como profesor de Teoría y Crítica Literaria en la Universidad Complutense, y de Humanidades en la Carlos III, así como docente invitado en varias universidades americanas y europeas.

Entre 2007 y 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, fue ministro de Cultura. También dirigió el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Instituto Cervantes y la Casa del Lector.

Ha escrito medio centenar de libros de poesía y ensayo.