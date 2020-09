Centros de salud y hospitales empiezan a rechazar el acceso con mascarilla de tela

Osakidetza, el servicio vasco de salud, y algunos hospitales valencianos están empezando a entregar mascarillas quirúrgicas a todos los pacientes que intentan acceder a los centros sanitarios con una mascarilla desechable lavable, la típica mascarilla de tela, con el objetivo de que la sustituyan por una quirúrgica que le es proporcionada en la misma entrada.

La medida comenzó en centros de salud y hospitales de Guipuzcoa y ya se está extendiendo a los de Vizcaya. El objetivo en todos los casos es asegurarse que el paciente accede con una protección homologada, ya que en muchos casos las mascarillas de tela no cuentan con esa certificación y, por tanto, es imposible saber si realmente cumplen con la tarea de filtración del virus que se les supone.

La consejería de Salud puntualizó este martes a varios medios que no se trata de una prohibición de la entrada si se lleva la de tela sino que se entrega una quirúrgica para que se sustituya una por otra. Si el usuario no quiere quitarse la que lleva se puede colocar por encima la quirúrgica y no desprenderse de la que ya traía puesta.

La imposibilidad de saber si la de tela ha sido probada como exige la norma, cuenta con la filtración requerida o si se usa dentro de la ventana de protección —ya que todas las reutilizables tienen una vida máxima de lavados a partir de la que ya no se garantiza su eficacia— lleva a las autoridades sanitarias a exigir una quirúrgica en puntos sensibles como hospitales u otras dependencias sanitarias.

No se trata de que las mascarillas de tela no sean lo suficientemente seguras, sino que no se sabe si están homologadas

Es decir, no se trata de que esas mascarillas de tela no sean lo suficientemente seguras como para ser usadas en un hospital sino que no se sabe hasta qué punto lo son porque la variedad es tal y existen tantos modelos sin homologación que se estima que cambiarlas por una quirúrgica es la única forma de ofrecer garantías.

En el caso del Sergas, si bien por el momento no se ha tomado ninguna medida en ese sentido, no resulta descartable que se acabe haciendo. Desde que se estableció el uso obligatorio de la mascarilla en los hospitales, centros de salud y PAC se proporcionaba una a aquellas personas que llegaban sin ella. Entonces eran más, pero desde que en junio se estableció su obligatoriedad en todo espacio público con independencia de que se pudiera mantener una distancia interpersonal de metro y medio, resulta extraordinario que alguien pretenda acceder a un centro sanitario sin llevarla.

Sin embargo, ya hay consultas privadas donde sí se proporciona una mascarilla quirúrgica nueva a los pacientes, pidiéndoseles que prescindan de la suya mientras que permanezcan en ella o que la añadan a la que ya llevan, además de otras medidas de protección como el uso obligatorio de gel hidroalcohólico o incluso calzas para cubrir los zapatos.

Pasados los primeros momentos de la pandemia, después de que debido a la escasez se limitara de forma estricta su uso al personal sanitario, comenzaron a llegar al mercado distintos tipos de mascarillas.

Las higiénicas lavables, confeccionadas con tela y en algunos casos con filtro interior, se rigen por la normativa UNE065. En el etiquetado debe incluir esa norma, así como la forma de uso, especificando el número máximo de lavados.

Estas mascarillas, en caso de estar homologadas y si son usadas correctamente, tienen una capacidad protectora similar a una quirúrgica.

Tipos de mascarilla

Higiénicas de un uso

La apariencia externa es casi idéntica a una quirúrgica. Sin embargo, no están producidas en un ambiente estéril ni pueden ser usadas para labores sanitarias, solo cotidianas. La apariencia externa es casi idéntica a una quirúrgica. Sin embargo, no están producidas en un ambiente estéril ni pueden ser usadas para labores sanitarias, solo cotidianas.

Lavables de tela

Son mascarillas higiénicas reutilizables. Deben incluir en la etiqueta que han sido fabricadas bajo la norma UNE065 y especificar el límite de lavados, entre otras cosas. Son mascarillas higiénicas reutilizables. Deben incluir en la etiqueta que han sido fabricadas bajo la norma UNE065 y especificar el límite de lavados, entre otras cosas.

Quirúrgicas

Se fabrican en entorno estéril porque están pensadas para ser utilizadas en entorno sanitario. Aunque filtran la entrada de aire se centran más en filtrar la salida. Se fabrican en entorno estéril porque están pensadas para ser utilizadas en entorno sanitario. Aunque filtran la entrada de aire se centran más en filtrar la salida.

Filtrantes FFP2

Son las mascarillas que se usan para trabajar con pacientes diagnosticados. Dejarán de estar marcadas como KN95 y contarán con el grabado FFP2 desde este jueves. Son las mascarillas que se usan para trabajar con pacientes diagnosticados. Dejarán de estar marcadas como KN95 y contarán con el grabado FFP2 desde este jueves.

Con válvula

Son mascarillas filtrantes con una válvula que facilita la salida de aire. Está prohibido su uso porque un caso de covid podría expulsar el virus a través de ella. Son mascarillas filtrantes con una válvula que facilita la salida de aire. Está prohibido su uso porque un caso de covid podría expulsar el virus a través de ella.

Nueva fábrica: 1,5 millones de FFP3 al mes

La primera fábrica gallega de mascarillas producirá 1,5 millones de unidades de FFP3 al mes en Vigo, donde generará 30 puestos de trabajo directos.

Según han trasladado fuentes de la factoría, las pruebas realizadas mostraron que estas mascarillas presentan "un nivel de protección superior al 99 por ciento tanto en entrada como en salida", por lo que se comercializarán como FPP3.

Esta iniciativa ha sido puesta en marcha para dar respuesta a la demanda de equipos de protección de calidad y ante la elevada presencia de mascarillas carentes de homologación presentes en el mercado y para evitar la dependencia de otros países.