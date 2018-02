O castelán xa supera ao galego como lingua materna maioritaria en Galicia

A Real Academia Galega (RAG) alertou, no contexto do Día internacional da lingua materna, da "brecha na transmisión lingüística interxeneracional" do galego, exposta na análise Lingua e sociedade en Galicia. Resumo de resultados 1992-2016, que presenta unha "visión panorámica" da situación social do idioma para "identificar as tendencias que marcan a súa evolución". Entre os resultados desta análise está que o castelán xa é a lingua inicial maioritaria entre os mais novos, cunha 38% fronte ao 34% do galego e o 28% de ambas.

Nun comunicado, a RAG asegurou que existen "usos decrecentes do galego por parte dos máis novos", especialmente nos ámbitos urbanos e periurbanos e avisou de que, se a situación non experimenta un cambio "drástico" non se freará o "proceso acelerado de monolengización en castelán" das xeracións máis novas.

O coordinador do Seminario de Sociolingüística, o académico Henrique Monteagudo, explicou que "a ética profesional" e "a acción continuada" da Real Academia Galega como "entidade legalmente encargada da defensa e ilustración do galego" obrígalles "a lanzar a voz de alerta".

Neste sentido, apuntou que, a pesar de que queren ser "alentadores", non pode "deixar de expresarse o ton de alarma". Por iso, incidiu en que "non se pretende alimentar un discurso pesimista sobre o futuro do galego", pero hai que "sinalar os riscos que corre o idioma".

Henrique Monteagudo apelou así ao conxunto da sociedade e dos líderes políticos, económicos e sociais para "garantir o futuro da lingua" e alcanzar un "compromiso sincero" e unha "acción eficaz", con "iniciativas máis ambiciosas" por parte do goberno e das institucións galegas.



MÁIS DE 1,3 MILLÓNS DE GALEGOFALANTES. A Academia trasladou aos medios os principais resultados da análise Lingua e Sociedade, que reflicte unha sociedade bilingüe cunha "vitalidade incuestionable" do galego, con máis de 1,3 millóns de galegofalantes habituais.

Con todo, lembrou que "esta cifra non pode ocultar que o signo das tendencias é negativo", sobre todo "cando se introduce o factor tempo".

Así, entre a poboación xeral, o perfil máis frecuente é o das persoas que "empregan como lingua habitual o galego" (31%) ou "tanto o galego como o castelán" (42%).

Ademais, os datos do CIS de 2016 demostran que o galego é a lingua materna do 44,7% das persoas de 18 ou máis anos, fronte ao 30,7% que teñen como lingua inicial o castelán, así como ao 23,6% que foron educadas en ambas.

Con todo, se se ten en conta na análise á poboación máis nova, a RAG expuxo que, desde os 5 anos ata os 65, a lingua inicial maioritaria empeza a ser o castelán, cun 38% fronte ao 34% do galego e o 28% de ambas.

O GALEGO NA EDUCACIÓN. Ante o panorama actual do galego na sociedade, a Academia preguntouse "cales son os motivos da brecha na transmisión intergeneracional do galego" e concluíu que "non é consecuencia das decisións das familias", senón de "aspectos relacionados coa súa escasa presenza na socialización secundaria".

En concreto, referiuse ao ámbito escolar, xa que, aínda que a institucionalización "deu avances positivos", co último decreto neste ámbito —o 79/2010—, agarrar a unha "reversión dos avances conseguidos"; e tamén sinalou "especialmente" a determinados contextos semiurbanos.