Este martes, durante lo que parecía el transcurso normal de un episodio más de First Dates (Mediaset), Carlos Sobera recibía a David, un comensal de voz chillona, pelo largo y barba teñida que, como tantos otros, acudía al programa en busca del amor. "¿Qué te ocurre en la voz?", preguntó Sobera en cuanto David empezó a hablar, a lo que este respondió diciendo que se trataba de "una patología poco frecuente en los hombres, el falsete mutacional".

A continuación, tras hacerle la pregunta de rigor sobre sus aspiraciones en el programa –"una aventura", según el comensal–, el presentador procedió a mostrarle un vídeo. "A ver que te parece", dijo.

En la pieza audiovisual aparecía Jesús, el verdadero nombre de David, en otros tres episodios del programa en los que encarnaba diferentes personajes. "Soy yo, estaba esperando este momento", dijo entonces el comensal, a lo que añadió un poco convincente "aunque me veas sonriendo, no te estoy vacilando, Carlos".

"¿Quién eres realmente?", le preguntó entonces Sobera. "Has venido aquí cuatro veces engañándonos, y el problema no es que lo hagas a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene a buscar el amor de verdad", siguió.

"No sabría explicarlo. Lo hago por instinto, soy artista en general, pero no sé qué soy. Esto no se lo enseño a nadie", confesó el comensal impostor. "Te das cuenta de que has jugado con el prestigio de First Dates, que nosotros no estamos aquí para hacer tonterías, sino para que la gente encuentre el amor", le reprendió Sobera.

Acto seguido, Jesús procedía a disculparse. "Me gustaría pedirle perdón a las personas que estuvieron aquí. Esto es un programa de citas de verdad, lo he comprobado todas las veces que he venido", aseguró, tras lo que Sobera afirmó que "fue una broma de mal gusto, no tiene ningún sentido", poco antes de acompañarlo a la puerta para abandonar el programa.