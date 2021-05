Carles Francino relata su batalla contra el coronavirus: "Las pasé canutas"

El periodista Carles Francino regresó este lunes a los micrófonos de La Ser tras 47 días de ausencia a causa del coronavirus. "Sinceramente no recuerdo uno tan especial como el de hoy", comentó, emocionado, el director de La Ventana, que quiso relatar como vivió la enfermedad durante este mes y medio.

"No es que yo haya vivido nada diferente a lo de miles y miles de familias, pero como tengo un pequeño altavoz… Pues a ver si contarlo, y reflexionar al respecto, sirve de algo, o le sirve a alguien", apuntó el locutor.

Francino explicó que tuvo que abandonar la radio tras tener "contacto estrecho con un positivo". "Me fui a casa cabreado como una mona porque pensaba que era muy exagerado, que llevaba un año tomando precauciones, que soy deportista, que estoy fuerte y que a mí no me podía tocar. Craso error", relató el periodista, que cinco días después, tuvo que ingresar de urgencia "con fiebre muy alta y oxígeno muy bajo". "Las pasé canutas", admitió.

📹La verdad es que no sé qué decir. Escuchad a Francino, que hoy ha vuelto y nos ha partido el alma a todos con unas reflexiones que son para tomar nota. Y para llorar, claro que sí, para llorar también. Porque "este puñetero virus" es así.



El periodista llegó a sufrir un ictus del que, "afortunadamente", parece que no le "ha quedado ninguna secuela". Además perdió "6 o 7 kilos" y la voz.

"Pero, bueno, yo he salido. En cambio, el contacto estrecho, un familiar muy próximo, murió el 12 de abril; y otra se recupera lentamente tras pasarse casi un mes en la Uci", dijo, visiblemente emocionado.

Francino ha finalizado su intervención realizando varias reflexiones. En primer lugar, quiso ensalzar la labor de los sanitarios. "Todos los homenajes, los agradecimientos… se quedan cortos", apuntó el periodista, que lamentó las celebraciones realizadas el pasado sábado tras el levantamiento del estado de alarma. "Que en la Uci del Clínico de Madrid se escuchara el ruido del botellón en la calle la verdad es que no tiene nombre", declaró.

Por último, ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido durante los últimos días: "Si el cariño fuera una hipoteca, yo estaría pagando plazos lo que me queda de vida", concluyó.