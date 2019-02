Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, quiere ser la pregonera del Orgullo Gay

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, habló por primera vez con la prensa del corazón y sus contundentes afirmaciones no han dejado indiferentes a nadie.

El periodista José Antonio Avilés compartió en el programa Socialité algunos de los detalles de la entrevista. Según él, la joven, hija de Erika Ortiz, quiere ser la pregonera del Orgullo Gay y que su tía esté entre el público. "Yo creo que ella es consciente de que eso no va a suceder", añadía.

Uno de los aspectos que ha destacado de su conversación con la joven es el rencor con el que habla de su tía, a pesar de que "esta ocupó el lugar de su madre cuando falleció Erika". "Si no me controla mi padre, menos me va a controlar mi tía".

Avilés asegura que Vigo habría firmado un documento de confidencialidad al cumplir los 18 años por la información que tiene sobre la familia real.