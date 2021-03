Cáritas ha recibido medio millón de nuevos usuarios durante la pandemia

En torno a 500.000 personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo, durante la pandemia de la covid-19, según un informe de Cáritas Española con datos sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 en todo el país. Según el informe, presentado este martes, una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo "se triplicaban las solicitudes de ayuda".

Sobre las denominadas 'colas del hambre', desde Cáritas han advertido de que estas no han desaparecido pero han precisado que estas filas de personas esperando una bolsa de comida, "no son un fenómeno nuevo" que haya traído la pandemia. "Las colas del hambre no son un fenómeno nuevo sino que ha visibilizado a aquellas personas que acuden de manera periódica a diferentes instituciones. La diferencia es que antes de la pandemia no había que hacer cola fuera con 2 metros de distancia", ha precisado el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores.

En estos momentos, según ha añadido, "las necesidades de las familias no se han reducido" aunque sí ha puntualizado que hay personas que en lugar de acudir a las instituciones para recoger donaciones en especie, reciben la ayuda a través de tarjetas monedero.

Cáritas estima que se va a incrementar la pobreza y exclusión social por la pandemia

75.000 HOGARES MÁS SIN NINGÚN INGRESO. Según el último Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española (con datos de febrero), 258.000 personas acompañadas por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico, 75.000 más que antes del comienzo de esta crisis. Esto se traduce, según ha precisado el coordinador de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, en que más de 825.000 personas acompañadas por Cáritas están en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores a 370 euros al mes para un hogar unipersonal o a 776 euros para hogares formados por dos adultos y dos niños).

Asimismo, ha señalado que alrededor de 700.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, es decir, no pueden calentarse adecuadamente o no pueden encender la luz siempre que lo necesitan.

En este contexto de crisis por la covid-19, Cáritas ha centrado su respuesta en: mantener el apoyo a las familias con las que ya se estaba trabajando; acompañar a las familias que acuden por primera vez, y adaptar la acción de voluntarios y contratados a la nueva situación. "Tuvimos que reinventar los itinerarios de acompañamiento a causa de la pandemia, ha subrayado Natalia Peiro.

APOYO MASIVO. Más allá del compromiso de las personas voluntarias y contratadas durante la pandemia, Peiro ha destacado que la respuesta ha sido posible gracias al "apoyo masivo" que han recibido. El conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas de toda España han recibido el apoyo de 70.666 donantes, cuyas aportaciones han sumado 65 millones de euros. De estos fondos, 34,5 millones de euros provienen de 67.094 donantes particulares y 30,3 millones de un total 3.572 empresas e instituciones. Asimismo, de los 65 millones de recaudación, 6,5 millones han sido donaciones en especie.

"Hemos reaccionado demostrando capacidad de adaptarnos de manera rápida y eficiente, y ahora seguimos necesitando ayuda de todos porque siguen existiendo necesidades"

Del total de fondos, 41,1 millones de euros se han destinado a ayudas directas, que han permitido a las familias acompañadas cubrir en parte necesidades básicas como la alimentación, la higiene, los gastos de vivienda o de suministros; 991.963 euros a material sanitario y de protección; y 1 millón de euros para la contratación de personal de refuerzo para aquellos proyectos que se han visto desbordados.

Asimismo, 3,3 millones de euros se han dirigido a apoyo a la infancia, para cubrir sus necesidades básicas a las que se han sumado con el confinamiento, la falta de ordenadores, acceso a Internet o de apoyo escolar a distancia; y 2,4 millones de euros para atender las necesidades de la acción internacional.

En cuanto a la "brecha digital", la secretaria general de Cáritas Española ha advertido de que el 52% de las familias acompañadas por la confederación están en una situación de cierto apagón tecnológico; y que más del 60% de hogares en los que hay, al menos, un menor de edad que tuvo dificultades para terminar el curso, son hogares en los que no hay plena conectividad.

DE 7.000 A 11.000 MAYORES ATENDIDOS. Otro de los "dramas" que ha destapado la pandemia, según ha precisado Peiro ha sido la soledad por la imposición del aislamiento físico. En este sentido, Cáritas, ha pasado de acompañar a 7.000 mayores antes de la pandemia (a través de sus centros de día, ayuda a domicilio, etc.) a atender a casi 11.000 en estos momentos. Asimismo, la organización ha creado 13 nuevos centros y más de 1.400 nuevas plazas para personas sin hogar.

En cuanto al número de voluntarios, durante la pandemia se ha producido una "reducción significativa" de hasta un 63% ya que una parte importante tiene más de 65 años, uno de los grupos de riesgo. Si bien, al mismo tiempo más de 6.000 personas se han incorporado al voluntariado de Cáritas.

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha mostrado su "agradecimiento" a los voluntarios y trabajadores, a los donantes, a las parroquias y al conjunto de la sociedad, aunque ha advertido de que "esto no ha llegado a su fin" y, en cuanto a la vacunación, ha reclamado que esta llegue a todos los lugares del mundo.

Desde Cáritas también han manifestado su sentimiento de "profunda tristeza y desconsuelo por la pérdida de vidas humanas" por la covid-19 y se han mostrado asimismo afligidos por la "devastadora crisis económica y social".

"En los últimos doce meses hemos tenido sentimientos encontrados, frustración por los efectos de la pandemia y emoción y gratitud por todas las muestras de solidaridad. Hemos reaccionado demostrando capacidad de adaptarnos de manera rápida y eficiente, y ahora seguimos necesitando ayuda de todos porque siguen existiendo necesidades", ha zanjado Natalia Peiro.