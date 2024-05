El cargador universal será obligatorio a partir de 2025

"¿Alguien tiene cargador?", "Yo solo tengo de Iphone", la frase repetida en sus múltiples variables infinidad de veces en oficinas, viajes o clases de universidad está un paso más cerca de desaparecer del vocabulario después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes el real decreto que establece el cargador único.

Y es que todos los móviles que se vendan en España a partir de 2025 -aunque entrará en vigor el 28 de diciembre de este año- deberán cargarse mediante una clavija tipo C. Esta medida, que afecta también a tabletas, auriculares y demás artilugios electrónicos, pretende acabar con la acumulación de cargadores para poder utilizar los distintos dispositivos y dar así una mayor comodidad a los usuarios.

"Todos nos hemos tenido que enfrentar a tener que estar cambiando de cargadores en distintos dispositivos", reconoció en rueda de prensa el ministro para la Transición Digital, José Luis Escrivá, que anunció que el USB tipo C será el puerto de carga obligatorio de los teléfonos móviles a partir de 2025, lo que permitirá que exista un cargador universal. "A partir del año que viene tendremos esta facilidad", celebró.

Los móviles no serán los únicos dispositivos en el mercado afectados por la modificación del reglamento sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. También las tabletas, cámaras, auriculares, altavoces o videoconsolas portátiles deberán contar con USB tipo C. Esa homogeneización de las clavijas afectará también a los ordenadores portátiles a partir de abril de 2026, según informó Escrivá.

Aunque existirá una clavija única que será común a todos los móviles, el ministro aclaró que podrá haber cargadores con distintas características, como mayor o menor potencia, por ejemplo. En ese sentido, el real decreto aprobado por el Gobierno busca dar una mayor transparencia para acercar al usuario las especificidades de cada aparato. "Se mejora la información que se le va a dar a los usuarios sobre las características de los cargadores", explicó.

Además, se abre la puerta a la posibilidad de comprar dispositivos electrónicos sin que ello implique necesariamente la adquisición también de un cargador, ya que en muchas ocasiones ambos utensilios van asociados actualmente. "Se regula la posibilidad, que no siempre ha sido así, de poder adquirir equipos sin tener que comprar el cargador", dijo.

El ministro para la Transición Digital aseguró que se trata de una norma "muy útil". "No solo va a permitir la interoperabilidad de los cargadores, sino que también va a suponer una reducción de los residuos electrónicos que vamos dejando al saltar un equipo a otro", apuntó, refiriéndose así a la acumulación de cargadores que suele conllevar la compra de dispositivos electrónicos.

Una medida "sostenible" para el Parlamento Europeo

En octubre del año 2022, Europa lo hizo oficial: el cargador universal para todos los dispositivos móviles llegaría en el año 2024. El Parlamento Europeo aprobó esta medida en el marco de una estrategia encaminada a reducir los residuos electrónicos e informar a los consumidores para que puedan tomar "medidas sostenibles".

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la innovación tecnológica armonizando los requisitos de interoperabilidad, lo que permitirá erradicar el "bloqueo tecnológico", por el que un consumidor se vuelve "cautivo de un fabricante concreto al adquirir uno de sus dispositivos", detalló la institución.

En cuanto a su implantación en el mercado, el Parlamento Europeo detalló que los dispositivos debían contar con etiquetas explicativas sobre las características de carga, con el fin de permitir que los consumidores pudieran comprobar si los cargadores que tenían eran compatibles y decidir si, al adquirir un nuevo producto debían adquirir también el cargador o no. "Gracias a la reutilización de los cargadores impulsada por la nueva normativa, los consumidores se ahorrarán hasta 250 millones de euros al año", aseguraron.

¿Qué es una clavija USB tipo C?

El USB-C impuesto por la Unión Europea será obligatorio en todos los dispositivos electrónicos en España a partir de 2025. Pero, ¿qué es exactamente un puerto de carga tipo C y qué lo diferencia del resto?

El USB Type C o de tipo C es un tipo de conector con formato pequeño, y que sirve para conectar desde cables hasta pinchos USB de diferentes estándares. Hay que recalcar que el tipo C es sólo un tipo de conector, por lo que no influye directamente en las velocidades de transmisión o la tecnología que hay detrás.

Pequeño y reversible

Se caracteriza por tener un tamaño pequeño, y sobre todo porque ser totalmente reversible. Eso quiere decir que se acabó el intentar conectar algo a la tele y darse cuenta de que se está intentando conectar al revés, pues funciona igual por ambos lados.

Inconvenientes del tipo C

Actualmente, se está produciendo un periodo de transición en el que algunos puntos de carga tienen el puerto USB antiguo (tipo A) y otros el nuevo (tipo C). "Es posible no sea posible cargar el teléfono si se viaja en un avión antiguo", dice Francisco Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática.