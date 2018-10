Carmen Lomana, expulsada de 'MasterChef' tras recibir una "lección de humildad"

Carmen Lomana ha sido la novena expulsada de MasterChef Celebrity. La empresaria recibió duras críticas por su trabajo y su actitud tanto por por parte de sus compañeros como del jurado.

"No hay trabajo, no tienes defensa ninguna. Demostración de muy pocas ganas e incoherencia de que a estas alturas sigas en el programa" declaró Jordi Cruz.

Samantha Cruz también dedicó unas duras palabras a la aristócrata: "No sabes lo que es trabajar. Tienes un problema de actitud y de ganas. Tienes suerte de no haber estado antes en la prueba de eliminación". Este último punto también fue refrendado por Pepe Rodríguez: "Has tenido la suerte de escudarte en tus compañeros porque ibas a la cola de quien se libraba".

A pesar de las críticas y de algún que otro encontronazo con sus compañeros durante las pruebas del día –Boris Izaguirre llegó a perder los nervios–, Lomana también recibió muestras de cariño por parte de los concursantes. Momentos antes de que el jurado le comunicase que debía colgar el delantal, Mario Vaquerizo y Paz Vega se refirieron a ella como una persona "maravillosa". "Es de otra galaxia y nos ha dado grandes momentos en este programa", apuntó la actriz.

Visiblemente emocionada, la empresaria aseguró que conocer a sus compañeros había sido "un regalo". "Me habéis hecho llorar lo que no han hecho los jueces", afirmó.

Para despedirse, Lomana aceptó que en el programa había recibido "una lección de humildad. Cállate y aprende de tus compañeros, como se están esforzando", declaró.