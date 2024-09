Xabier Vizcaíno: "Cantando na lingua na que falo síntome moi ben"

Na casa dos Pérez Vizcaíno, os nenos aléitanse con música. Lucía e Xabier sempre a amaron, pero aínda así resulta sorprendente que ambos a escolleran como profesión.

Cando era neno, que fantaseaba que ía ser cando medrara?

Gustábame moito o fútbol e non se me daba mal, así que a miña idea era dedicarme a correr detrás dunha pelota. Por sorte non avanzou esa teima.

Influíu na súa vocación o exemplo da súa irmá, Lucía Pérez?

Pois sinceramente, non moito, xa que eu son máis vello ca ela. Aínda que miña irmá empezou a cantar penso que antes que a falar, as miñas andanzas musicais tamén comezaron relativamente cedo: aprendín os primeiros acordes dan man dun cura cando tiña 13 anos.

As cancións do seu último disco, 'Neno de monte', son todas en galego. Gañou ou perdeu con esa escolla?

Realmente quen o ten que valorar é a xente que me escoita, pero eu síntome moi ben cantando na lingua que falo, que falei e me falaron desde neno. Tamén en castelán me sinto cómodo. Haberá máis traballos integramente en galego, pero 'Neno de monte' sempre será especial.

Que hai que facer para poder vivir da música?

Traballar, traballar e traballar, confiar no que fas e en ti mesmo. E ter constancia, facerte valer con humildade, saber agardar e, por suposto, todo regado cun chisco de sorte, aínda que me quedo co dito: "Canto máis traballo, máis sorte parece que teño".

Cales son os adxectivos que mellor o definen?

Creo que son 'currante', boa xente e bastante testán para segundo que cousas.

O mellor para empezar o día...

A primeira risada do meu fillo, con iso todo comeza ben.

Que tres persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

O doutor Ángel Carracedo é o meu referente. Despois penso que fan un grandísimo traballo o actor Luis Zahera e a poeta Yolanda Castaño.

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

Polo moito que o visito, Asturias, pero teño que dicir que de tódolos países nos que estiven, no que me fixeron sentir realmente coma na casa foi en México.

O plan perfecto para desconectar.

Viaxar, non existe nada comparable para min. Agora fágoo en familia, pero viaxei moito só e con amigos.

Diría que é máis de festival ou de verbena?

Se dou o meu parecer de cada un deles farían falta varias follas para deixar clara a miña opinión. Eu son de concerto de artista único ou con convidados.

Nunha cita con amigos, pide un bo viño ou unha cervexa fresquiña?

Un bo viño sempre axuda no camiño.

Na mesa, pérdeo un…

Bacallau á brasa, a empanada e o pan que facemos na miña casa no forno de leña ou calquera prato que prepare a miña nai, unha cociñeira de moitas estrelas.

Cando é a vostede a quen lle toca cociñar, cal é a súa especialidade?

Fago un arroz moi rico.

Se puidera viaxar no tempo un único día, onde e cando aparecería?

Ao lugar onde fuches feliz non deberías tratar de voltar...

Que serie o enganchou máis?

'A casa de papel', 'Versalles', 'Sapo'... malia que non son de engancharme loucamente á televisión. Son máis de viciarme dun bo disco ou dunha boa canción.

Que defectos soporta peor?

A mentira, a falsa humildade, a soberbia, a hipocresía... e podería seguir.

En que pensa xusto antes de durmir?

Pois xa que mo preguntas, é algo que debo cambiar, xa que a pantalla do móbil róuballe protagonismo a un bo libro ou a reflexións necesarias.

O seu reto pendente é...

Por en marcha calquera dos moitos proxectos que teño na cabeza enfocados no rural, que é onde está o futuro.

Hai algunha pregunta que non lle fixen e lle gustaría responder?

Cales son os teus próximos proxectos? Novo traballo para finais de ano, outra vez integramente en galego. Témolo no forno, esperamos que vaia ben lévedo e sacalo a tempo para que non se queime.