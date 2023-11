Di que quería ser médica, pero finalmente escolleu o dereito, a carreira da que saen máis políticos. Ela comezou como concelleira do PP en Ribeira, onde naceu, pero no partido víronlle deseguida potencial e confiaron nela. Agora, como calquera nai, fai malabares para compaxinar as obrigas coa crianza de Lucas, de seis anos, e Manuel, que cumpriu un hai pouco.

Cando era nena, que fantaseaba que sería cando medrara?

Quería ser médica.

Pero estudou Dereito e agora é conselleira. Que foi o que colocou a política no seu horizonte?

Pois foi... a miña avoa, que era unha apaixonada das tertulias políticas.

Cales cre que son os adxectivos que mellor a definen?

Iso é algo que penso que deberían dicir os demais.

Que é o mellor para empezar ben o día?

Non hai nada comparable a espertar cos nenos e poder almorzar xuntos.

Que tres persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda e Amancio Ortega, a quen lle quero agradecer unha vez máis a súa implicación con Galicia, ultimamente coa financiación da construción de sete residencias de maiores nas principais cidades galegas.

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

Síntome feliz nas illas Canarias, que son un paraíso.

Cal é o seu plan perfecto para desconectar?

Unha escapada en familia, dá igual a onde.

Que música lle fai mover os pés?

A de C. Tangana.

Na mesa pérdea un bo...

Un prato de arroz con ovos.

Cando lle toca cociñar, cal é a súa especialidade?

O que mellor me sae é o peixe ao forno.

Se puidera viaxar no tempo un único día, onde e cando aparecería?

Volvería atrás, para ter máis conversas cos meus avós, que xa non están.

Que serie logrou enganchala máis?

‘Lost’, e ultimamente tamén o estou a ‘Lupin’.

Recoméndanos un libro e unha película para estes días chuviosos de outono?

Como película, ‘Celda 211’, dirixida por Daniel Monzón e con Luis Tosar como protagonista, e como lectura ‘Homo imperfectus’, de María Martinón, a crónica da loita da nosa especie por sobrevivir nun mundo cambiante.

Cales son os defectos alleos que soporta peor?

Hai dous defectos que están relacionados e que non soporto: o engano e a falta de lealdade.

Tocoulle vivir algunha situación incómoda por ser muller?

Non, a verdade é que non.

Que pregunta non lle fixen e lle gustaría responder?

Cal vai ser o resultado das vindeiras eleccións autonómicas? Vai ser unha vitoria clara do presidente Rueda. Porque o merece, pero sobre todo porque é o mellor para Galicia.