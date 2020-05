Cancelada la gira de OT 2020 debido a la situación provocada por el coronavirus

La gira de Operación Triunfo 2020, que por el momento contaba con cuatro fechas, ha sido cancelada debido a la incertidumbre provocada por el coronavirus y al haber sido imposible reprogramar las actuaciones.

La productora del programa, Gestmusic Endemol, y las empresas implicadas en la organización de la gira -TheProject, Get In, Riff Producciones y The Music Republic- han anunciado la cancelación en un comunicado y han asegurado que ha habido "muchos factores" que impiden la celebración de los conciertos.

La gira OT 2020 iba a empezar el 20 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, cita a la que seguirían conciertos en Sevilla -el día 24 en el Auditorio Rocío Jurado-; Valencia -el día 27 en el Marina Sur- y Madrid, el 3 de julio en el Wizink Center.

Los organizadores no descartan celebrar un "concierto multitudinario en el futuro", pero dependerá de la evolución de la situación y de las normas que marque el Ministerio de Sanidad.

Las personas que ya hubieran comprado entradas para alguno de los conciertos recibirán la devolución del dinero en los próximos días y por el mismo medio de pago que utilizaran para su adquisición. Solo en el caso de haber sido a través de El Corte Inglés, tendrán que solicitar la devolución directamente al centro comercial.