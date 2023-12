El cambio climático trae locos a bichos y flora

El descenso de temperaturas previsto para este fin de semana parece seguir el patrón de cambios bruscos del tiempo en un año que lo mismo ha impedido plantar vides debido a las tormentas y encharcamientos que, poco después, tampoco poder hacerlo en mitad de la sequía extrema. Eso sin contar los daños de la expansión de velutinas que arruinaron muchas vendimias. El cambio climático en este 2023 de récords, que pasará a la historia como el más cálido desde que hay registros, tiene locos a los árboles, a los animales y a los propios humanos, por las bajas en la ola de calor y ahora con las enfermedades respiratorias.

En A Mariña, donde los vencejos retrasaron su migración tras varias puestas alimentadas con moscas y mosquitos, hay frutales más allá de las higueras que han vuelto a dar fruto en otoño, incluso ciruelas. Pocas es cierto, pero inusuales. Lo ‘normal’ hubiera sido que las amplias plantaciones de fabas y huerta en el oriente mariñano hubiera rendido como se esperaba pero la cosecha ha sido mala porque, como reconoce Isabel Vilalba desde el SLG, "coa seca veuse moi mermada a floración e as perdas son moi importantes".

Un nido de golondrinas. X.LOMBARDERO

En lugar de esas nieblas y humedad propias de la costa, el verano extremo no solo avivó grandes incendios, también trajo "o verme soldado que arrasou con millo e pastos" mientras en el interior de las granjas el estrés de las altas temperaturas hizo que se desplomara la producción láctea.

Y si bien la Consellería de Medio Rural ha impulsado un grupo de trabajo destinado a anticipar las consecuencias de estas enfermedades emergentes, Isabel Vilalba alerta de que se multiplican las bajas en vacuno por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en combinación con la llegada de un mycoplasma americano, patógeno respiratorio bovino. Pide un convenio con la universidad para investigar y porque "está cambiando moito todo e é fundamental adaptarse con novas prácticas", como se ha visto con la polilla guatemalteca en la patata.

Ahora el problema de los ganaderos son también las enfermedades emergentes que llegan con los mosquitos hasta ahora de otras latitudes. Si bien la Xunta ha declarado toda Galicia como zona restringida y vacuna gratuitamente contra la lengua azul las vacas y ovejas gallegas, la preocupación se extiende también con la llegada de la EHE , trasmitida por el mismo culicoides y para la que no hay inmunización.

Universo aparte representa la cabaña apícola pues las colmenas tienen tres frentes importantes que identifica Xosé Torre, presidente de la Asociación Galega de Apicultura (AGA): los cambios climáticos, la velutina y el ácaro varroa, con el clima como hilo conductor de su vulnerabilidad. "Os cambios climáticos bruscos favoreceron a explosión da velutina ao inducir períodos de letargo que non son fixos, pois aínda hai velutinas a estas alturas á caza das abellas. As camelias que antes botaban flor en xaneiro o están facendo xa e poden saír as vespas que invernaron antes, e como tamén van esperar na primavera en distintas fases, así non hai quen loite con elas, xa non é aquelo de ver os niños en xullo e agosto".

Eucalipto glóbulus en floración. X.LOMBARDERO

Para Torre, el daño apícola en las franjas costeras como A Mariña es evidente porque también el eucalipto echa flor desde noviembre, cuando antes empezaba en enero, lo que trastoca la actividad de las abejas y sus predadoras. "E levamos secas, choiva e frío, co que o eucalipto ten tres paradas; as abellas vanse lanzar xa aos eucaliptos pois necesitan pasto pero esa floración anticipada que agora desenvolve as colmeas, é gando que o abelleiro terá que atender despois, máis traballo que alzas".

Este año fueron retirados 30.000 nidos de velutina de 45.000 avisos

Cada nido de velutina puede producir entre 30 y 200 reinas para expandir los nidos primarios. Además, con este clima, no salen al mismo tiempo y evitan competir entre ellas. Y lo mismo les sirven las abejas, que la dulce savia del eucalipto cortado que la fruta.

Nido de velutina en una farola de Cervo. X.LOMBARDERO

30.000 nidos fueron los retirados este año en Galicia tras recibir los servicios 45.000 avisos, solo en el ámbito urbano. El número real podría alcanzar los 100.000 en Galicia, lo cual representaría un consumo enorme de abejas y otros insectos para alimentar a sus larvas. Todo ello, según los apicultores, puede llegar a comprometer la floración y muchos cultivos.

"Pedimos que todas as administracións se coordinen no control da velutina pois senón o desbaraxuste traerá unha perda de cartos e polinizadores", alerta el presidente de AGA, Xosé Torre, ante el avance de la avispa invasora.

Nido de velutina en la ventana de una vivienda. X.LOMBARDERO

Flores y fruta en otoño e invierno

Kiwis, caquis y cítricos exóticos se unieron ya a la cosecha de frutas del litoral, antes apenas de naranjas y limones pero la calidez de este otoño boreal hace que en A Mariña hasta los ciruelos de toda la vida conserven la hoja, flores y ofrezcan una segunda cosecha de frutos.

Un vencejo en A Pontenova. X.LOMBARDERO

Aves por más tiempo y con más cría

La temporada de vencejos va por parroquias pero estas aves migratorias tan fieles a sus territorios cada vez pasan más tiempo aquí alimentándose y criando. En A Mariña se hay parejas que llenan varias veces el nido antes de regresar al sur. Aves acuáticas también prolongan sus descansos.