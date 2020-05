El cadáver de un ave, el plato más surrealista de 'Masterchef'

La aspirante Saray ha abandonado el concurso Masterchef con una de las participaciones que pasarán a la historia del programa como las más surrealista de su historia al emplatar de una pieza el cadáver de un ave con todas sus plumas.

Así ha sido la expulsión de Saray en el cuarto programa de #MasterChef 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PYvzC9D0oq — MasterChef (@MasterChef_es) May 4, 2020

La noche no empezaba bien para Saray. En la primera prueba del programa los concursantes tuvieron 90 minutos para elaborar un postre con frutas que les devolviera a la infancia. El resto de concursantes cocinaron con mayor o menor acierto sus dulces, pero Saray fue quien ya desde un comienzo indignó a los jueces al presentar apenas cuatro galletas. Al jurado no le gustó su falta de actitud, que no hubiese aprovechado el tiempo y su actitud de mofa, algo que acabó con uno de los enfrentamientos más duros que se recuerden en Masterchef con una aspirante.

Tras la prueba en exteriores llegaría la fase de eliminación, en la que en un reparto de tiempo de elaboración para una serie de productos de diferentes precios que deberían servir para la elaboración de unos platos que valiesen la salvación.

La aspirante, que tuvo el menor tiempo, desistió de luchar por presentar algo decente o comestible y puso "el pájaro muerto" encima del plato y lo decoró. Ella misma confesó a cámara que tiraba la toalla "porque me da un asco que me muero y ya estaba escrito que me iba". Incluso, al verlo, Pepe le pidió que no lo presentara porque era una falta de respeto.

Aún así, en el momento de la cata ella lo presentó. Sus propios compañeros se compadecieron definiendo el plató como "lo nunca visto" y a ella como a una Saray que "no queríamos ver".

Jordi cogió su elaboración y la sacó del plato: "Te voy a ser franco, que me faltes el respeto a mí, a tus compañeros, al programa, a los 28.000 candidatos, lo entiendo pero tu producto no tiene justificación". Cuando ella intentó contestarle, él la interrumpió: "Ni se te ocurra abrir la boca porque no tienes nada que decir. Nos hemos equivocado contigo terriblemente, creo que ha sido la vez que más nos hemos equivocado. Te agradecería que te quitaras ese delantal, que no mereces ni el negro, y cruces esa puerta ahora".

Y así lo hizo. Abandonó el plató sin regalos y sin despedidas Tan sólo un "Bye, bye" y un paso de baile acorde a la actitud pasota vista durante todo el programa.

Después Cruz se dirigió a los concursantes para disculparse con ellos: "Nos hemos equivocado, no ha demostrado respeto a este jurado, a los productos utilizados y a vosotros tampoco. Por lo tanto, este jurado, os pide disculpas por el error que hemos cometido y la falta de vista a la hora de dejarla entrar a estas cocinas. Nos equivocamos, somos humanos". Los propios compañeros también confesaron que su marcha era un alivio para su convivencia.