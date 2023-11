As dúas caras do selfi

Cando en 1999 os xaponeses sacaron ao mercado o primeiro teléfono móbil con cámara frontal nin sospeitaban que estaban a punto de cambiar o xeito de mostrarse ao mundo. O Kyocera VP-210 só se comercializou no Xapón, pero tras el viñeron moitos outros e hoxe xa non se concibe un móbil que non faga autofotos. En pouco tempo, o chamado selfi popularizouse e deixou de ser moda para converterse en hábito.

Xa non facía falta parar un descoñecido na rúa para gardar un recordo daquela viaxe en solitario. Chegaba con estirar ben o brazo para alcanzar a liberdade. E como disparar é de balde, entre cen tomas malo será que non saia unha aceptable. Axiña chegaron os paus de selfi para facilitar a tarefa e despois os aros de luz. Se aínda así a imaxe non convence, o teléfono axuda a retocala.

Pero coma todo hábito fácil, ten o risco de caer nos excesos. Os selfis convertéronse en pezas fundamentais no mundo das apariencias das redes sociais. Son, por definición, fotos para amosar a outros, polo xeral buscando aprobación. A pugna polos gústame levou á aparición de retos, na procura da autofoto máis arriscada, con aquel animal ao que ninguén logrou achegarse, naquel lugar no que aínda ninguén se fotografou ou no banco onde todos sentan.

Imprudencias mortais

A Fundación IO, dedicada ao estudo de enfermidades epidemiolóxicas, chegou a calificar a moda dos selfis como "problema de saúde pública", tras rexistrar 379 mortes de persoas facendo autofotos entre os anos 2008 e 2021. Delas, 219 foron por caer desde unha altura, 123 por accidentes con vehículos e 66 por afogamento. A idade media das vítimas era de 24 anos, máis da metade eran homes e a maioría estaban de viaxe.

Achegarse máis da conta a un acantilado, desafiar un temporal para captar o bater do mar, asomarse pola fiestra do rañaceos para que todo o mundo vexa o alto que un chegou ou aproximarse de máis a unha vaca allea pode custar a vida ou, polo menos, un susto considerable. A organización Priceonomics apunta que España é o cuarto país con máis mortes por selfis, despois da India, Rusia e Estados Unidos.

A vinculación deste tipo de fotos á práctica de viaxes levou á Fundación IO a emitir unha serie de recomendacións que considera tan imprescindibles como as vacinas cando se viaxa ao estranxeiro. Basicamente, o que viñan dicir era que arriscar a vida para conseguir unha foto é unha parvada.

A mesma fundación, co ánimo de chamar a atención sobre os riscos dos selfis, advertiu de que tamén favorecen a propagación dos piollos, cando varias cabezas se achegan para entrar no encadre e pasan uns segundos en contacto.

A autofoto busca o beneplácito do público nas redes e a autoestima pode resentirse

Á marxe de excesos e advertencias, psicólogos e sociólogos coinciden en que a febre dos selfis afecta á autoestima e aumenta a necesidade de aprobación por parte dos demais. Neste sentido, consideran necesario que os pais controlen o uso que os seus fillos fan deste tipo de imaxes para evitar unha exposición inadecuada en internet.

Os rapaces están especialmente expostos aos danos colaterais das autofotos, tanto polo maior uso como polo abuso. Son propensos á sobreexposición nas redes, pero tamén aos retos virais. Un dos recorrentes é retratarse nas vías do tren.

Do tren ao Garañón

A cidade de Lugo non é allea a esta moda e o Concello, xa no ano 2015, tras constatar prácticas de risco, recordaba que está prohibido saltar as vallas que acotan a vía e que, ademais do perigo que iso supón para a vida das persoas, as multas por facelo poden chegar aos 6.000 euros.

As torres do Garañón, agora derrubadas, foron tamén escenario de autofotos moi comentadas nas redes e que suscitaron preocupación na cidade, tanto polo risco que supoñía o acceso a un edificio inacabado como pola toma de imaxes a gran altura e sen medidas de seguridade.

O desaparecido Garañón era un dos escenarios máis polémicos e recorrentes en Lugo

Pero non todo son malas prácticas. O Concello de Lugo tamén soubo verlle o lado positivo ás autofotos e chegou a propoñer dez encadres para tomar unha boa imaxe, para promocionar lugares representativos da cidade.

No listado figuran a muralla, A Mosqueira, a ponte romana, a catedral, o paseo do Rato, as termas romanas, o barrio do Carme, o viaduto da Chanca, as estatuas dos fundadores da cidade na praza Maior ou calquera bar cunhas boas tapas. En todo caso, imaxes que deixarán un bo recordo.

Frank Sinatra foi o primeiro famoso en facer un selfi

► Frank Sinatra fixo no 1938 unha autofoto que se considera a primeira dun personaxe coñecido.

► Outro selfi con solera é o de George Harrison, guitarrista de The Beatles, nunha viaxe a India no 1966. Nese mesmo ano, o astronauta Buzz Aldrin fixo o primeiro no espazo.



Cornelius no 1839

► Nos inicios da fotografía, Robert Cornelius fixo unha foto de si mesmo que podería considerarse o precedente do selfi. Tivo que posar 15 minutos.

► O primeiro selfi grupal data do 1920. Fíxoo un fotógrafo de Nova York cunha cámara tan grande que foron necesarias dúas persoas para suxeitala.

► No 2005 patentouse o pau de selfi.



A foto máis compartida

► No 2014 fíxose a foto máis compartida na historia das redes sociais. Fíxoa Bradley Cooper na gala dos Oscars, con Ellen DeGeneres, Jennifer Lawrence, Brad Pitt ou Meryl Streep, entre outros.



A máis polémica

► O fotógrafo David Slater querellouse contra a Wikipedia por utilizar unha foto dunha mona que lle roubou unha cámara. Os xestores da Wikipedia dicían que o propietario dos dereitos era o animal, que fixo a foto, non o dono da cámara que se utilizou. Tras anos de enfrontamento, as partes chegaron a un acordo e a incógnita sobre os dereitos da mona quedou sen resposta.



No dicionario

► O termo selfi usouse por primeira vez no 2002, nun foro sobre informática en Australia.

► No 2013 o diccionario Oxford elexiu o termo como palabra do ano.

► En decembro do 2018 entrou no dicionario da Rae.