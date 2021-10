"Con cada prueba y cada cita, sumas nubes negras o grises"

El cáncer te cambia la vida. Es la reflexión común que hacen los pacientes que de la noche a la mañana reciben un diagnóstico que les sitúa ante un camino largo de pruebas, tratamientos, efectos secundarios, estados de ánimo... y ocupa todas sus fuerzas y su tiempo.

Drissia Boutafala, paciente: "Antes del cáncer yo tiraba del carro, ahora tengo que pedir ayuda"

Drissia Boutafala llegó a España en el año 1998 y después de residir en Zaragoza se instaló en Meira en el año 2007. Llegaba al municipio lucense tras una situación complicada, capítulos de malos tratos y muchas dificultades, pero se centró en la venta de maquinaria para Marruecos y le fue bien. "Lo suficiente para sacar adelante a mis dos hijos y ayudar a mi familia", explica.

En Meira se sintió acogida y querida y llevaba una vida normal que empezó a complicarse en el año 2015 cuando le detectaron un bulto en el pecho en una mamografía. "Era pequeño, parecía de grasa y estaba localizado así que lo dejaron estar y seguí con revisiones rutinarias hasta el 2018. Ese año detectaron que había crecido un poco, había llegado a los 3 centímetros. Yo tenía 43 años, ya había sido madre y les planteé que me lo quitaran, que me sentía más segura actuando ya. Sin embargo, decidieron esperar a que se concluyese mi cambio hormonal y seguir en vigilancia", recuerda.

Volvió a revisión en 2019, pero en 2020 la pandemia impidió que tuviese su cita de control. La pasada primavera se fue un día a la playa y al volver se notó el pecho inflamado y muy rojo. A las dos de la madrugada llegó a los 40 de fiebre. "A primera hora de la mañana estaba en el centro médico y de allí ya me mandaron al Hula, me hicieron la biopsia y tocó esperar", dice, "la enfermera intentaba consolarme, me decía que todavía faltaba el diagnóstico, pero yo ya lo tenía claro", apunta. En cinco días la llamaron y le comunicaron que tenía "un tumor triple negativo, muy localizado, en su sitio y que eran optimistas, pero yo me derrumbé", explica.

Después del impacto inicial, Drissia se puso en marcha y en una semana llegó a la sede de la Asociación Contra el Cáncer (AECC) de Lugo y recibió "todo el apoyo. Yo y mis hijos", añade. Describe que su "situación es complicada porque ahora mismo no puedo trabajar, tengo unos ingresos mínimos y desde la asociación me prestan apoyo de muchos tipos: económico para hacer frente a los gastos básicos, también acudí al servicio de pelucas, me dan mucha asistencia a la hora de hacer gestiones y ayuda psicológica. Sin ello no podría luchar".

Drissia empezó con quimioterapia en mayo, hoy mismo tiene programada una nueva sesión y a partir de ella habrá que hacer nuevas pruebas para valorar una intervención quirúrgica. Todavía le queda un largo camino que genera incertidumbre, a nivel personal pero también económico.

"Llevo 15 años cotizados a la seguridad social que no me dan derecho a nada, la trabajadora social de Meira me ha apoyado mucho y busca alternativas para que podamos salir adelante yo y mis dos hijos, pero hoy por hoy resisto gracias a la AECC y a Cruz Roja". "El cáncer me ha complicado mucho la vida, en todos los sentidos", reconoce, "antes era yo la que tiraba del carro, de mis hijos, la que ayudaba a mis hermanos. Ahora son ellos los que me ayudan a mi", dice.

En su trayectoria con la enfermedad siempre le queda una duda: "¿y si hubiese tenido la revisión del 2020 que perdí por el covid? Yo pienso que ahí ya me lo hubieran detectado, pero nunca lo sabré", concluye.

M.M, paciente: "Trabajé en cuidados paliativos, sabía lo que se me venía encima"

Hay muchos pacientes de cáncer que explican que antes de cualquier síntoma físico evidente tenían la intuición de que algo no iba bien en su cuerpo. Algo así le pasó a M.M (que prefiere no revelar su identidad).

Esta lucense llevaba desde los 34 años haciendo ecografías de mama porque a su madre le habían extirpado un bulto con buen pronóstico. En enero de 2020, a punto de cumplir los 40, M.M. sintió la necesidad de hacerse una prueba un poco más completa, una mamografía y acudió al médico de cabecera a pedirla.

"De primeras no me la pautó porque no había motivo aparente, solo mi intuición. Después comenzó el confinamiento, pero en mayo, cuando todo comenzó a abrir se la volví a pedir", dice. Se hizo la prueba y ahí ya saltaron las primeras alarmas y la necesidad de hacer una biopsia, aunque todo comenzaba ya a tomar forma.

A la espera de los últimos resultados cogió a sus hijos (uno de corta edad), los metió en el coche y se cruzaron la comunidad para encontrarse con su marido que estaba trabajando fuera. "Nos dedicamos el fin de semana a prepararnos para lo que venía, ya sabíamos que algo había, solo faltaba ponerle los apellidos", apunta.

La biopsia confirmó un carcinoma ductal infiltrante avanzado y las otras pruebas sirvieron para definir los detalles médicos de la situación y el tratamiento. M.M. trabaja en el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y explica que eso es un arma de doble filo.

"Tienes acceso a todos los médicos y a todas las pruebas, tus compañeros se vuelcan contigo, pero del otro, sabes lo que se aproxima. Yo trabajé mucho tiempo en cuidados paliativos, sedé a mujeres con hijos... y es imposible no visualizarte en esa situación, en ponerte en lo peor", reflexiona.

El tipo de cáncer que tiene M.M. no es de los mejores, pero, como le recordó su oncólogo "es de los más estudiados". Además, la gamagrafía ósea reveló que no había metástasis y "ese día las nubes negras se pusieron un poco grises". "Todos asociamos el cáncer a muerte en el primer momento. Después, con cada consulta y con cada prueba, sumas o restas, nubes negras o grises", explica.

El oncólogo le pautó ocho ciclos de quimio, cirugía, radioterapia e inmunoterapia, con la que está ahora. M.M. se planteó todo el proceso como una carrera por etapas, pensando en la que tocaba, sin agobiarse con las siguientes. Se define como una mujer fuerte, de esas que tienen la capacidad de llevar sobre sus hombros la intendencia de varias generaciones de la misma familia y tiró bien, "hasta que llegó la cirugía, ahí me invadió el miedo, pese a que conozco de primera mano los quirófanos", recuerda.

Fue una amiga la que le habló de la Asociación Española Contra el Cáncer y de sus servicios psicológicos y ella "muy escéptica" dijo que no los necesitaba. Pero la realidad era otra, llevó la quimio bien. "Experimenté en mi piel lo que vi antes en muchos pacientes" y se hizo un plan de deporte, alimentación y actividad social que parecía perfecto. "Faltaba incluir la salud mental", así que aceptó la propuesta de su amiga y fue a la AECC. "Fui con todas las reservas pero me dieron respuestas, me ayudaron a entender porque me pasaban unas cosas u otras en mi mente", argumenta.

En estos últimos meses M.M. ha superado etapas y ahora está en la inmunoterapia. Aprendió a vivir con la sequedad de las mucosas, a sobrevivir sin pelo, a maquillarse para verse mejor. Está preparando su vuelta al trabajo a medio plazo e insiste en que su hija menor, que es la que está con ella a tiempo completo, ha sido el motivo para levantarse en los peores momentos.

Antonio López Lorenzo, paciente: "Que los hombres no se crean a salvo de esto porque te puede tocar"

La incidencia del cáncer de mama en varones es muy baja, pero la hay y los pacientes reivindican su espacio, su derecho a contar lo que les pasa, a ser escuchados y a acceder a tratamientos pensados para ellos, para sus características hormonales.

Antonio José López Lorenzo lleva conviviendo con un cáncer de mama desde hace 12 años. Cuando se lo diagnosticaron no llegaba los 45 años y asegura que no fue consciente de lo estaba pasando hasta después de operarse.

"En 2009 había preparado un viaje con una amiga (que hoy es mi mujer) a París para pedirle que fuésemos novios y unos días antes de ese viaje bromeé con ella de que tenía un tercer pezón" recuerda. A Marta Rivera, esa amiga, se le torció el gesto y lo obligó a ir al médico de cabecera. "Al día siguiente se disparó todo, llegó el diagnóstico y ya querían ingresarme para operarme cuanto antes. Me dijeron que el tumor llevaba ahí 6 o 7 años y yo pensé que si era así también podía esperar cinco días más. Así que hice el viaje y en París todo salió bien. Marta me dijo que sí a lo de ser novios y ni me acordé del tumor", asegura.

A la vuelta tocó aterrizar en la realidad. Le operaron el 24 de diciembre y a partir de ahí comenzó el rosario de quimioterapia, radioterapia y tratamientos complementarios. "Al principio lo llevas bien, pero cuando pasas los primeros ciclos todo se complica. Estás mal y tienes un millón de complicaciones que te obligan a dejar tu vida".

Antonio llevaba un tiempo alejado del mundo laboral. Se tomó un descanso para cuidar a sus padres y luego se cogió un año sabático, "pero poco me duró, vino el cáncer y tocó replantearse todo", dice. En la primera etapa de la enfermedad entró en contacto con la Asociación Española Contra el Cáncer, fue un primer contacto casi forzoso.

"Ocurrió hace cinco o seis años. Estaban con una recogida de firmas por el Día Mundial del Cáncer de Mama y a la chica que se acercó a mi le dije que no firmaba, porque entendía que no se daba información de los casos en hombres y que no me parecía bien", explica.

Esa chica era la abogada de la asociación en Lugo y pese a que ese primer intercambio de pareceres no fue muy amable luego todo cambió. "En la asociación y en el hospital me he encontrado lo mejor", dice Antonio y su mujer, Marta, le asiste.

"En la asociación accedimos a apoyo psicológico, para él y también para mi. Tuvimos ayudas como una cama articulada y un colchón antiescaras y además me ayudaron en el tedioso proceso burocrático". Cuando dice "tedioso proceso burocrático", Marta se refiere a todos los pasos, reclamaciones y recursos que tuvieron que dar para acceder a las ayudas de dependencia y al reconocimiento primero de la invalidez y después de la gran invalidez de Antonio coincidiendo con una segunda fase de la enfermedad.

"Hace cuatro años noté que cuando viajaba en moto se me dormían las piernas, así que hablé con la rehabilitadora que pidió una resonancia. Ahí descubrieron que tenía metástasis en varias vértebras y que no eran operables por su ubicación", explica.

Desde ese diagnóstico Antonio ha pasado varios infartos óseos, capítulos de ceguera y lleva una bomba de morfina para ayudarle a sobrellevar el dolor. Es Marta, que dejó también su trabajo, la que le cuida a diario. La pareja reside en una vivienda unifamiliar a las afueras de Lugo y desde hace cuatro años ese es su refugio. "Nosotros apenas salimos, pero tenemos un buen grupo de amigos y personas cercanas que nos visitaron a diario", rememora Marta. "En estas cosas también te das cuenta de quienes son los verdaderos amigos", remarca él.

El covid les pilló en esa fase de reclusión y reconoce Antonio que él no notó mucho la diferencia "yo no salía ya, pero Marta sí. Aunque durante mucho tiempo tuvimos que prescindir de las visitas, y al principio, cuando se retomaron, fue todo con mucha precaución", apunta.

Ahora Antonio tiene días buenos y malos. El pasado puente del Pilar estuvo con parte de la familia y hace un tiempo hizo un viaje a Canarias, pero todo va lento. En cualquier caso, tiene fuerzas para explicar que el cáncer de mama en hombres existe y que hay que estar vigilantes ante cualquier síntoma.

"Yo soy adoptado, no sé si en mi familia biológica hubo cáncer de mama o no. Pero si en una familia hay casos, los hombres que no se crean a salvo por el hecho de ser varones, porque también les puede tocar", concluye Antonio.

A tener en cuenta

El diagnóstico precoz del cáncer de mama es fundamental para conseguir un buen pronóstico de la enfermedad. El examen por parte del especialista y las mamografías son técnicas que ayudarán a conseguir este objetivo.



Factores de riesgo



▶ La edad, los factores hormonales, la administración de anticonceptivos, el tratamiento hormonal sustitutivo, los antecedentes familiares, la obesidad y el sobrepeso tras la menopausia, una dieta calórica, el tabaco o el alcohol y un tratamiento con radioterapia están entre los factores de riesgo.



Mujeres



▶ Durante la administración de los tratamientos está totalmente desaconsejado quedarse embarazada. Existen programas de preservación de la fertilidad que se ponen en marcha antes de iniciarse el tratamiento contra el cáncer.



Varones



▶ Su incidencia está aumentando, como ocurre en el cáncer de mama en la mujer. En un 15-20% de los casos de cáncer de mama en varón existen antecedentes familiares que permiten un diagnóstico de cáncer hereditario.