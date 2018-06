C.Tangana carga contra Felipe VI y muestra su apoyo a Valtonyc

El músico Antón Álvarez Alfaro, conocido como C.Tangana, ha insultado al Rey Felipe VI y criticado la monarquía y la democracia representativa durante una intervención en apoyo del rapero Valtonyc cuyo vídeo se ha viralizado en las redes sociales.

José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, escapó de España tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas.

Al hilo de esta cuestión, durante una conferencia de prensa del festival Primavera Sound –que se celebra este fin de semana en Barcelona– junto a los músicos Bad Gyal y Young Beef, Tangana ha afirmado que la monarquía es "un robo" y la democracia representativa "un robo" y "terrorismo".

“El Rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones” @c_tangana en la entrevista del #PrimaveraSound pic.twitter.com/PZnLkfGJEs — Álvaro Rodríguez (@AlvRod8) 1 de xuño de 2018

Y ha agregado: "El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones, la que ahora llaman Reina era una presentadora de la tele, y eso es lo que sigue siendo para mí, y que me metan a mí también en la cárcel que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí".

Según C.Tangana, "a todos nos insultan" y además Valtonyc "no es ningún lumbreras". "No es un presidente del Gobierno que ha estado robando a la peña, es un chaval que está subiendo música a internet", ha agregado en defensa del artista condenado.