En búsqueda de una mejor adaptación

La Asociación Española contra el Cáncer enfoca su campaña de este año a trabajar, enfocar y difundir la vulnerabilidad que existe en las pacientes de cáncer de mama, según indican Rosa Zas y Sonia Cousillas Creo, psicologa y trabajadora Social de la agrupación en Lugo.

Lo que se intenta desde la psicooncología es propiciar una mejor adaptación a la enfermedad. La parte emocional también influye mucho en cómo se circula y se atraviesa una enfermedad oncológica. Es un proceso muy largo que empiezan con un diagnóstico que conlleva un impacto emocional fuerte en el primer momento, que en el caso del cáncer de mama es producto de las campañas de prevención —las mamografías— de la Xunta, que detectan las alteraciones.

Ayuda

Desde la psicooncología se intenta ayudar a cada paciente en cada situación personal. "Porque cada persona es un mundo privado, con necesidades y entornos diferentes que necesitan respuestas diferentes", explica Rosa Zas. Ayudarlas en este proceso beneficiará a afrontar el curso de toda la enfermedad.

Acompañamiento

A través del trabajo social se acompaña y se informa, principalmente. El cáncer de mama tiene una afectación mayor en las mujeres. Hoy en día aún son quienes asumen en mayor parte las tareas del hogar y la enfermedad supone una reorganización en la dinámica familiar, porque la persona que se encargaba de estas tareas no va a poder hacerlas. "Cambiar esa función a la que estamos acostumbradas del asistencialismo, a asumir esto cambia por completo. Generalmente cuesta dejarse cuidar, porque estamos acostumbradas a cuidar y convertirse en objeto del cuidado es un papel que cuesta asumir, sobre todo en mujeres jóvenes con hijos a su cargo", indica Sonia Cousillas. La sociedad es la que es y el cuidado de los hijos menores recae mayoritariamente en las mujeres.

Reorganización

La parte social generalmente implica que la familia tenga que reorganizarse y esto puede influir en la economía de la unidad familiar. ¿Cómo? Si el padre que tiene una jornada completa es quien se tiene que encargar y asumir todas las tareas del hogar a lo mejor tiene que pedir una reducción de jornada para dedicarse a las tareas que antes hacía ella. La dinámica familiar cambia y los ingresos económicos suelen disminuír al estar la paciente de baja. Ese es otro coste indirecto. No mucha gente se puede permitir la cobertura de un servicio de ayuda a domicilio. Ahí también radica la importancia de las ayudas económicas que afronta la AECC para apoyar con ese servicio, o con ayudas de otro tipo por reducción de los ingresos.

La importancia de una alimentación saludable también es vital. Hoy en día comer sano y saludable es caro, sobre todo pescado y carne. La AECC también da cobertura a esas necesidades básicas, así como a pago de alquileres e hipotecas para poder garantizar la adherencia al tratamiento y que se de en unas condiciones de habitabilidad, con unos mínimos de garantía.

Además no todas las mujeres que sufren la enfermedad están de baja. Hay mucha economía sumergida en el trabajo femenino y la cobertura económica con ayudas públicas o no se da o no existe para ese tipo de situaciones. Generalmente cuando se está en un trabajo encubierto no se cotiza y no existe derecho a una incapacidad laboral temporal. A mayores, los empleadores tampoco siguen pagando, mandan directamente a la paciente a casa, sin paro ni nada.

Banco de pelucas

El banco de pelucas de la AECC de Lugo es otro servicio muy demandado. Supone un gasto a mayores que muchas personas no pueden afrontar. "Aún hay quien no sabe que tenemos este servicio. Es vital que lo sepan, porque supone un coste elevado que no todo el mundo se puede permitir", explican.

Asesoramiento familiar

Adaptarse a una enfermedad no es una patología, pero el asesoramiento psicológico resulta fundamental, incluso la psicoterapia.



No solo para las mujeres diagnosticadas, sino también para las parejas, que a veces incluso lo asumen peor, o para los hijos si las pacientes son mujeres más mayores, o cualquier entorno más cercano, entendida la familia en de modo muy amplio.



Incluso una vecina que realmente tenga una relación familiar lo es, en ese sentido. A veces el sistema de salud no ofrece tanta cobertura a todo esto.



Servicios



▶ Desde la AECC se completan los servicios que ofrece el sistema de salud cuando este no consigue abarcarlos en su totalidad, sobre todo en el tema de familia. Nutricionistas y fisioterapeuta son algunos de los gastos que puede en ocasiones sufragar la agrupación.



Mastectomía



▶ Las personas llegan a veces hasta la AECC después de dar muchas vueltas. Cuando a una mujer se le practica una mastectomía integral y se les pone una prótesis esta se le facilita desde la asociación. "La enfermera les dice que somos nosotros, pero solo cuando les hacen una mastectomía radical", explica Rosa Zas