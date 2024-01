"Buscamos llevar un gen al hígado a través de un virus para tratar la hemofilia factor VII"

Tras realizar las prácticas de la carrera en el ámbito de la terapia génica, una beca Erasmus le ha llevado por una senda científica similar que lucha contra la hemofilia que afecta a hombres y mujeres por déficit del factor VII en sangre.

¿Por qué se decidió a dar el salto desde Barcelona a Ámsterdam?

Quería experiencia internacional y desde septiembre estoy en un laboratorio de Países Bajos. Realmente aquí podría ocuparse quien haya estudiado Biología o Bioquímica pues es una ciencia que abre puertas similares, como en mi caso la Biotecnología.

¿Y quién le ofrece la oportunidad? ¿Es un instituto oficial o privado?

Es un tanto especial pues se trata de un organismo privado que funciona a medio camino con lo público, al tener profesores de la universidad que lideran los grupos de investigación y al mismo tiempo comercializa productos farmacéuticos. Se llama Sanquin y opera como el banco de sangre de Holanda, una institución que hace productos farmacéuticos hemoderivados como pueden ser los utilizados en transfusiones, las plaquetas, etc. y aparte realiza investigación relacionada con enfermedades sanguíneas.

¿En qué especialidad le han encuadrado estos meses?

Mi grupo se centra en enfermedades de sangrado raras, como las relacionadas con la hemofilia.

¿Son muchos científicos en esa parte de investigación?

Si, aunque yo me muevo entre los de mi grupo, que somos una decena de personas. En total, habrá unos quince grupos con otros tantos investigadores cada uno. Aparte emplea a los trabajadores de las plantas de producción que ahí ya no puedo precisar más.

Intuyo que son de diversas partes del mundo. La sociedad neerlandesa es muy internacional.

Mi supervisor directo está realizando un postdoctorado y es italiano y el investigador principal es holandés. Venimos de distintas partes, desde los vecinos belgas hasta de la India. Me sorprendió lo abierta que es la gente, me la esperaba cerrada pero son acogedores y me invitaron a todos los planes a la salida del trabajo.

La Biotecnología ha conseguido gran eco desde la reciente lucha contra el covid. ¿Trabajan también con los virus?

Sí. Puede parecer un poco extraño así de primeras pero lo que estoy haciendo yo se enmarca dentro del contexto de la terapia génica, un tipo de tratamiento avanzado que en lugar de utilizar fármacos convencionales, emplea los biológicos y más concretamente los genes pues buscamos combatir enfermedades de origen genético. En la hemofilia aparece un gen con algún tipo de mutación, lo que implica que alguna proteína no funcione como debiera, las personas no coagulan bien y tiene problemas de sangrado.

¿Y cómo lo hacen?

Básicamente, con terapias de reemplazo directamente en la proteína. En lugar de inocular proteína producida en el laboratorio, directamente en sangre, intentamos llevar una copia correcta del gen a la célula que tiene esa mutación perjudicial. Con eso ahorrarías que los pacientes vayan al hospital cada semana para restablecer los niveles normales de la proteína. El objetivo es ese, que el propio gen se encargue de producir la proteína que esa persona no es funcional. En nuestro caso, nos centramos en la deficiencia de un factor de coagulación llamado factor 7, uno de los muchos que contiene la sangre para originar un coágulo. Cuando sufrimos algún tipo de herida o traumatismo, permite que la sangre deje de salir de los vasos sanguíneos.

¿Sería una terapia general o se localiza en alguna parte del cuerpo?

Lo que queremos es llevar un gen al hígado. Hay muchas estrategias actualmente para hacerlo. Primero hay que diseñar el ADN que quieres llevar a las células hepáticas y para ello recurrimos a uno de los elementos de la naturaleza que mejor infecta las células, que son los virus. Coges un tipo de virus que no es patogénico, de los llamados adenoasociados, y se le quitan todos los elementos a excepción de la envoltura, que es la que permite que entre en las células. Al introducir en esa envoltura el ADN que nos interesa, tienes un elemento que no causa enfermedad y ni siquiera se multiplica, con lo cual no hay riesgo de infectar a otras personas, pero puedes llegar a las células que quieres.

¿Suena a la estrategia en algunas vacunas de la reciente pandemia?

Más o menos. Las últimas vacunas desarrolladas durante el covid se basan en terapias parecidas. En lugar de inmunizar a las personas con antígenos directamente, pretendían algo parecido: llevar un material genético a las células y que sea ellas mismas las que produzcan ese antígeno. La diferencia es que, en el caso de la vacuna de Pfizer con esa estrategia, utilizan el material genético llamado ARN, más frágil que el ADN. Con ello, se produce el antígeno durante poco tiempo, durante una semana o así, para después acabar degradándose o desapareciendo ese ARN. En nuestro caso, como lo que hay es una alteración genética de nacimiento, queremos que la modificación que introducimos, permanezca, y ofrecer remedio para una enfermedad que es crónica.

Pablo Vivero Fernández, ribadense en un museo de Ámsterdam. CEDIDA

"El perfil del bioinformático surge con fuerza al dar sentido a gran cantidad de datos"

De encontrar algún grupo interesante para seguir en el campo de la terapia génica no lo dudaría para su tesis pero quiere hacer un máster de Bioinformática.

Con tantos perfiles, parasitólogos, virólogos, bioingenieros...¿por qué la Bioinformática?

La carrera toca muchos temas de biología, de laboratorio pero cada vez más este tipo de terapias personalizadas se abren paso. El papel del bioinformático surge con más fuerza pues sabe de informática y programación y puede dar sentido a la gran cantidad de datos que salen de los laboratorios sobre los mecanismos detrás de las enfermedades y sus terapias.

¿Le gustaría ir al centro Margarita Salas del CSIC, a Galicia?

Supongo que habrá grupos universitarios potentes y aunque es enriquecedor estar fuera y ver formas de trabajar, me gustaría volver a España. Visto desde aquí incluso el clima gallego es mejor. En Galicia llueve 100 días de media al año y aquí, 300. Chove unha barbaridade. Y se come mucho mejor. Aquí por 20 euros te dan una triste hamburguesa y ahí tienes un buen menú por once euros. Son muchos factores.

¿Se acostumbra a vivir ahí por debajo del nivel del mar? ¿No le resulta sorprendente el país?

Es curioso salir a la calle y encontrar un canal. Lo de las bicicletas también llama mucho la atención porque hoy mismo estaban los carriles bici nevados y la gente sigue yendo en bici, es como una religión, no dejan la bicicleta para nada. Yo los primeros meses lo intenté pero cuando empezó a llover varios días, me dije habría que dejarlo para cuando mejore el tiempo. Ahora voy en transporte público, en metro.

Que funcionará muy bien, supongo.

Bueno, creía que iba a funcionar mejor, la verdad. No me puedo quejar pero en Barcelona el metro funcionaba mejor que en Ámsterdam.

¿Volverá allí?

Cuando acabe las prácticas y estoy buscando trabajo en Barcelona antes de empezar el máster en Copenhague.

¿Aquí no lo financian?

Hay buenas opciones aquí también pero en Dinamarca son gratis y si trabajas unas diez horas a la semana, el Gobierno proporciona una beca para estudiantes que más o menos te permite ser autosuficiente.