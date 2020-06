El cantante Enrique Bunbury se unió a la iniciativa global para denunciar los planes de Bill Gates para dominar el mundo. El pasado sábado, colgó el cartel de la campaña antiGates en sus redes sociales.

Además, en una entrevista con la revista GQ para promocionar su nuevo disco, Posible, expresó su temor a una pandemia global. "Una cosa son los intereses de Bill Gates y de la OMS, y otra cosa son los derechos de cada país. No quiero utilizar la palabra 'dictadura' tan fácilmente porque hay gente que dice 'esto no es una dictadura, es una pandemia'. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas. Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud".

Como consecuencia, el músico aprueba que Donald Trump diese de baja a Estados Unidos en la OMS.

Ante la posibilidad de que la vacuna contra el coronavirus fuese obligatoria, afirma que "el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones es extremadamente peligroso".