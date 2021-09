Los bulos sobre el volcán de La Palma

Con la erupción del volcán de la Cumbre Vieja, en La Palma, las redes sociales se han convertido, otra vez más, en un lugar propicio para la desinformación en el que los bulos se extienden rápidamente. Muchos de ellos también han sido utilizados por los negacionistas del volcán para alimentar sus teorías.

El Cabildo de La Palma ya ha salido a desmentir algunos de los que más han circulado, creando más confusión entre los vecinos de la isla en unos momentos de máximo sufrimiento. Por ejemplo, en redes ha circulado una información falsa sobre la salubridad del agua en las zonas cercanas al volcán. "Se puede beber sin ningún tipo de riesgo", recuerdan los técnicos.

3. Esta erupción va a volver activo al Teide.



No, no hay ninguna prueba que de alas a esta afirmación. Ha habido erupciones recientes (El Hierro 2011, Teneguía 1971) y no ha entrado en erupción el Teide. La mayoría de sistemas volcánicos no están conectados entre si. pic.twitter.com/i4DuXU5CEv