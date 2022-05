El bronceado de testículos, una controvertida práctica

Broncearse los testículos para incrementar los niveles de testosterona. Es la propuesta de uno de las últimos entrevistados del presentador e influencer Tucker Carlson —conocido comentarista político conservador estadounidense— que, aunque suene a broma, dedica su último documental a esta idea que no ha dejado a nadie indiferente.

En un vídeo que se ha hecho viral, el presentador estrella de la cadena Fox News aborda esta técnica, que consiste en aplicar luces infrarrojas directamente sobre el escroto, como herramienta para combatir "el colapso total de los niveles de testosterona en los hombres estadounidenses". Así, entrevista a su promotor, Andrew McGovern, quien asegura que broncear los testículos tiene múltiples beneficios para los hombres.

when not spewing white nationalist rhetoric, Tucker Carlson is doing hard hitting interviews on testicle tanning.



