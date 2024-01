Borja Iglesias: "Cuando voy a Galicia siempre como en O Cádavo, la tierra de mi madre"

Hubo épocas en que el mejor agasajo o reunión en Barcelona se hacía con una mariscada en el Rías de Galicia y quizás también en el Botafumeiro. Eran tiempos de florecientes salones feriales, de las Olimpiadas y los negocios que Cándido Iglesias (Mos, Pontevedra) y Purificación Fernández ( Baleira, Lugo) aprovecharon a las mismas puertas de la Fira. Con el Rías de Galicia y A Cañota como núcleo, llegaron a regentar nueve restaurantes, a veces en sociedad con Ferrán y Albert Adrià o los hermanos Messi. Y aunque los tiempos y la pandemia cambiaron los negocios y el fútbol, los Iglesias buscan reafirmar sus fortalezas. El respeto a los sabores del mar, transformándolos lo mínimo, continúa, pero también han sumado mucha creatividad. Borja Iglesias, hijo de la pareja y uno de los sucesores, lo cuenta.

¿Qué lugar ocupan los alimentos gallegos en la despensa de su restaurante RíasKru?

Seguimos llevando como bandera la restauración gallega en nuestros establecimientos, con la misma línea de traer a diario los mejores productos de Galicia, tanto marisco como de la matanza ahora en temporada. Los tratamos de igual manera que en la anterior época de Rías de Galicia.

Ofrecer los percebes más gordos, ¿cómo lucen en la entrada?

Los percebes, las almejas más gordas, las mejores ostras, el camarón... todo viene según va saliendo de las lonjas gallegas.

¿Cuál es el producto que más nos representa a los gallegos en la hostelería fuera de la comunidad?

Aquí lo que se asocia enseguida a un restaurante gallego es la empanada y el pulpo. Quizás también los pimientos de Padrón y el lacón. Esos serían los cuatro productos que cualquier restaurante gallego ofrece. Es algo que casi todos solemos tener en carta. Después hay otros de temporada que, como en nuestro caso con la matanza, solemos traer chorizos y algún butelo, dedicándole al cocido tradicional gallego algún día de la semana en A Cañota. Incluso servimos zorza pero el pulpo y la empanada son lo más representativo junto con un postre como la tarta de Santiago, por poner otro ejemplo.

¿Es más difícil que alguien pida una merluza gallega?

Quizás no la asocian tanto a Galicia. Nosotros cogemos merluza de Burela y de Celeiro pues buscamos un sello o denominación de origen pero aquí se ve más la merluza y el público no la asocia solo a Galicia. También depende del nivel económico pues al igual que el percebe del Roncudo o la almeja de Carril, tiene precio alto y tiene menos acceso la gente.

Aquí lo que se asocia enseguida a lo gallego es la empanada y el pulpo, y quizás los pimientos de Padrón y el lacón

Sin embargo, es habitual ver restaurantes y bares en Barcelona u otras grandes ciudades cuyo nombre remite a Galicia pero sin el personal ni el menú propios de tal origen.

Sí. Aquí lo que ha ocurrido es que restaurantes cuyos dueños eran gallegos se han jubilado. Entonces han venido unos chinos, por ejemplo, han cogido el traspaso y han dejado la oferta y todo pero ya lo cocinan y sirven a su manera. No tiene nada que ver y suelen añadir ya platos más exóticos.

Ustedes han tenido otros restaurantes con una oferta culinaria muy internacional pero ¿hacia dónde apuntan ahora?

Tras una época muy difícil en la pandemia, ahora estamos consolidando todos los negocios con los que nos hemos podido quedar.

Antes se habían asociado no solo con los hermanos Adriá, también incluso con Lionel Messi...

Además del RíasKru, que es una refundición del Rías de Galicia como marisquería tradicional y el Espai Kru con elaboraciones técnicas de alta cocina, nos hemos quedado con lo que era el Ticket y ahora es el restaurante Teatro, pero también hacemos muchas asesorías para terceros, poniéndoles el negocio en marcha.

¿Cuando viene a Galicia, dónde suele o prefiere comer?

Generalmente siempre vamos a casa de la familia de mi madre, en Carraceira, en O Cádavo. Solemos frecuentar establecimientos rurales, aprovechando las vacaciones en lugares de interior.

Antes de la pandemia llegaron a facturar millones de euros al año y tenían una considerable plantilla, ¿cómo están en estos momentos? Ahora somos cien personas ya. Vamos creciendo porque vamos haciendo asesorías y los equipos hay que ir adaptándolos sobre lo que tenemos y sobre la marcha.

La cocina del Rías la llevaba el brasileño Rafael Erbs, ¿siguen con él?

Se ha ido a China pero ahora cada restaurante tiene su chef. En el Teatro Kitchen &Bar el responsable es Oliver Peña. En el RíasKru es Rober Jelón, un chef que teníamos en asesorías viajando por el mundo. Fue cuando pretendíamos abrir en Miami, Nueva York y Panamá pero con la pandemia se cayó todo. Ahora debemos asentar todos los equipos, antes de volver con nuevos proyectos. En A Cañota, Aitor Gómez es un vasco que conoce mucho la cocina gallega que inspira sus tapas. En Rías trabajan dos o tres gallegos y otros más en el resto.

Rías de Galicia era un lugar de referencia para los visitantes de la Feria de Barcelona, ¿vuelven a trabajar con ellos?

Ahora en la feria Barcelona Wine Week que se celebra del 6 al 8 de febrero haremos cosas con la Cañota y poco más. Con la pandemia se truncó porque ahí teníamos un equipo, llegamos a abrir tres restaurantes en la Fira, con 60 personas. Algo que tuvimos que desmantelar al dejar de celebrar ferias por la pandemia. Los costes de estructura eran muy grandes.

¿Con Ferrán Adrià siguen en contacto? ¿Conocen su plan de universidad gastronómica en Madrid?

No tenemos el contacto directo que había pero sabemos de qué va pero no exactamente cuándo se pondrá en marcha.

Lo fundamental es tener buen producto antes que la estrella

Purificación y Cándido viven retirados en Premiá de Mar. Algunos días visitan a los hijos, Juan Carlos, Pedro y Borja en Barcelona pero "cuando se aburren se van a Galicia por temporadas", explica Borja. Atrás queda cuando se conocieron en los años 60 y lograron ser referentes hosteleros en la ciudad con Casa Orellas o el Panduriño. Llegaron los premios y también épocas recientes muy duras a nivel empresarial.

¿A que atribuiría que en Lugo no tengamos algún restaurante con estrella Michelin?

Van a su rollo y puntúan unas cosas más que otras. Como gallegos, creemos que lo básico es el buen producto mientras que para ellos ese percebe o almeja no es suficiente. Al final, son valoraciones personales de los inspectores sobre diseño y elaboraciones.

Pero tienen esa distinción que es un plus en un mercado y una ciudad con gran movimiento de comensales.

Sí. Recibimos seis estrellas de golpe con los restaurantes que hemos tenido con los Adrià. Pero esto va como va, tampoco lo buscamos. Cuando nos las dan, encantados y si no hay que trabajar un poco los conceptos tanto en la parte económica como con la calidad. Muchas veces la estrella Michelín supone que los negocios no sean tan rentables, porque tienes que gastar mucho en cosas que no son la comida: servicio, mantelería, vajilla y mil cosas más, pensándolo todo en función de los clientes, y al final merman la rentabilidad.

¿Siguen manteniendo la colaboración con las mejores generaciones de cocineros?

Antes de la pandemia, cada tres meses hacíamos una colaboración con un chef con estrella Michelin y ahora lo tenemos aparcado pero lo recuperaremos porque todos son amigos y es un formato que gusta al cliente de A Cañota.

¿Y la familia Iglesias seguirá con una tercera generación en el mundo gastronómico?

Mi hermano mayor tiene tres hijos de 29 años y 26, los gemelos, pero trabajan en otras cosas. Yo tengo un niño de 14 y mi hermano el pequeño una de 15 y otra de 10, así que de momento no.

¿Les recomendaría el sector de cara al futuro?

En el nivel nuestro es bonito y creativo pero es muy sacrificado. Hay que dedicarle 24 horas siete días a la semana.