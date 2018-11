Boris Izaguirre, consejero de novias en '¡Sí, quiero ese vestido!'

Boris Izaguirre sigue cosechando éxitos televisivos tras convertirse en uno de los cinco semifinalistas de MasterChef Celebrity y es que aterriza en DKISS con ¡Sí, quiero ese vestido!.

El periodista y escritor ayudará a más de 50 novias asesorándolas en la elección del modelo ideal para el día de su boda. "Ha sido maravilloso vivir esta experiencia, acompañando a las novias en un momento tan especial, ayudándolas a elegir el vestido de sus sueños para su día más importante", asegura emocionado.

La adaptación del formato internacional Say yes to the Dress arrancará con un doble episodio este domingo.