Berta de la Torre: "Salir y estar al aire libre ayuda a cuidar la visión"

La implantación de la Lomloe, la nueva ley educativa, ha movido las fechas del calendario escolar. Ahora, los alumnos de Eso y bachillerato deben superar la última evaluación a finales de mayo, mientras que los exámenes de recuperación de septiembre se han adelantado a junio. Estamos en temporada alta para los más jóvenes, que estas semanas se queman las pestañas estudiando. Es momento de cuidar la visión, como explica la óptica-optometrista Berta de la Torre.

Los chicos pasan muchas horas ante la tablet, el ordenador... ¿cómo pueden proteger sus ojos de la luz azul que estos emiten?

La mayoría de dispositivos electrónicos emiten este tipo de luz, que provoca dolores de cabeza, ojos enrojecidos, sequedad, cansancio ocular... Para proteger la vista, además de una serie de medidas de profilaxis, los ópticos recomendamos usar filtros protectores de pantalla, que absorben las ondas dañinas de la luz azul.

¿Cuáles son esas medidas de profilaxis?

Hay que adoptar una postura correcta ante el ordenador, que no deberá estar ni muy lejos ni muy cerca –una buena medida es la de nuestro antebrazo, desde el codo hasta la punta de los dedos– y a una altura que nos permita mantener el ojo un poco entornado. Además, es recomendable parpadear con frecuencia y, aproximadamente cada dos horas, descansar los ojos unos minutos, observando un objeto lejano o el paisaje a través de la ventana.

¿El uso excesivo de pantallas también podría estar provocando un incremento de los casos de miopía infantil?

Los casos de miopía han crecido mucho, pero no se sabe exactamente a qué se debe. El proceso por el que se inicia este defecto de refracción no se conoce del todo, pero lo que sí se sabe es que para que la visión se desarrolle correctamente es necesario fomentar tanto la de cerca como la de lejos y que el uso excesivo de pantallas impide que ejercitemos la visión de lejos. Y es cierto que la miopía ha aumentado, pero también lo ha hecho su diagnóstico, ya que por la gran dependencia visual que tenemos nos revisamos más que nunca y se detecta cualquier deficiencia.

Hay dos tipos de lentes de contacto que ralentizan la progresión de la miopía infantil



Así que es necesario ejercitar la visión de lejos, salir de casa y buscar campos visuales amplios.

Sí, tenemos que salir de casa para potenciar la visión de lejos, evitar estar enfocando siempre en distancias cortas. Los juegos que van a ayudar a los niños a ejercitarla son los de toda la vida: la bici, el fútbol, el patinete... Ellos tienen que estar al aire libre siempre que se pueda y, en casa, escoger actividades como los juegos de mesa, que evitan concentrar la vista en un único punto. Además, recientemente se ha demostrado que hay una relación entre miopía y la ausencia de luz solar, ya que esta estimula que ciertas células de la retina liberen dopamina, inhibiendo el alargamiento típico que da lugar a la miopía.

Cuando aparece la miopía en un niño se puede recurrir a distintos métodos para ralentizar su progresión.

Sí, así es, actualmente los padres pueden recurrir a gafas multifocales, lentes de contacto blandas multifocales y lentes de contacto duras nocturnas (Orto-K) para que la miopía progrese mucho más despacio en los niños. Nuestra experiencia con las lentes de contacto es muy buena y en Estados Unidos, donde llevan años utilizándolas, han podido constatar su eficacia. Además, ninguno de estos sistemas de corrección tiene efecto rebote cuando termina el crecimiento y el niño los deja. También existe un tratamiento farmacológico con atropina que resulta muy eficaz, pero este lo debe indicar el oftalmólogo.

¿Cómo actúan estas lentes de contacto?

Las lentes de contacto blandas multifocales tienen una zona óptica central (para corregir el error de refracción a distancia) y una o más partes periféricas de mayor potencia. Las lentes de contacto duras u Orto-K se ponen durante la noche y remodelan temporalmente la superficie corneal, aplanando la córnea central y curvando la zona periférica.

Los niños necesitan gafas de sol, pero es mejor no llevar ninguna que usarlas malas

Estos días soleados y luminosos imponen otra necesidad: las gafas de sol. Sin embargo, aún hay padres que piensan que los niños no las necesitan.

Es un gran error, porque un ojo en desarrollo es mucho más sensible ante el sol que uno que ya está formado. Pasa lo mismo que con la piel, así que claro que los niños necesitan gafas de sol. Pero no cualquier gafa, tienen que estar homologadas, porque fíjate que aquí sí que digo que es mejor no llevar ninguna que llevar una gafa mala, que dilata la pupila y deja la retina aún más expuesta a la radiación solar.



Miopía: problema de salud pública

Cada vez más casos

► La miopía supone un importante problema de salud pública, y diferentes estudios han constatado el incremento de su prevalencia.

► Hace 60 años, la población miope oscilaba en China entre el 10 y el 20 %. Hoy, más del 90 % de los adolescentes y adultos jóvenes lo son.

► Si las predicciones se cumplen, más de la mitad de la población del mundo (un 52%) será miope en 2050. En el 2010 esta cifra era del 27 %.

Otras patologías asociadas

► La miopía supone un factor de riesgo para desarrollar complicaciones visuales. Las enfermedades asociadas a la alta miopía (a partir de seis dioptrías) son la maculopatía miópica, el desprendimiento de retina y el glaucoma.