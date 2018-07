Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez: "Hay que apoyar la moda de España"

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido, este martes, al desfile de la diseñadora Ana Locking en la pasarela madrileña, momento en el que ha manifestado que "la moda de España necesita todo el apoyo".

Antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, su mujer ya era fiel seguidora de la moda española y era habitual verla en los desfiles.

"No he tenido tiempo de venir antes, pero he seguido esta edición de la pasarela 'online' y me parece que hay un nivel máximo de diseño y creatividad", ha dicho a la salida del desfile, aunque no ha querido valorar cuál de ellos le ha gustado más. "Todos me merecen el máximo respeto", ha dicho Begona Gómez (Bilbao, 1975).

"Creo que el sector de la moda necesita nuestro apoyo, todo el impulso que podamos darle, pues supone casi el cuatro por ciento del producto interior bruto (PIB) en España. Es una industria con mucho recorrido que puede crecer", ha señalado.

Begoña Gómez, que acudió al desfile de Juana Martín que abrió el Off de la pasarela madrileña, también va a asistir al último desfile del día en Ifema, el de la firma Oliva, una propuesta sostenible de la pasarela, ya que el ochenta por ciento de la colección está confeccionada con tejido hecho con el reciclado de botellas de plástico.