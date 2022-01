Begoña Campos: "Soy optimista sobre que lleguemos a curar y a cronificar el cáncer"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado el 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer. El objetivo no es otro que seguir promoviendo la conciencia social sobre esta enfermedad, contra la que cada día lucha en su consulta del Hula la oncóloga Begoña Campos Balea.

El próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que la OMS estima que podría prevenirse en un 40% de los casos. ¿Podría recordar esas pautas de prevención?

Podemos hablar de dos grandes grupos de prevención del cáncer; la que llamamos prevención primaria, para intentar que no se desarrolle el tumor, y la prevención secundaria, para detectarlo en las fases lo más iniciales posibles y que así se pueda curar con el tratamiento oportuno.

La prevención primaria es el punto de partida.

Sí, y básicamente se puede resumir en mantener unos hábitos de vida saludables: comer sano, siguiendo una dieta equilibrada, hacer algo de ejercicio, evitar hábitos tóxicos como el tabaco y el exceso de alcohol y protegernos del sol. Hoy en día sabemos que el tabaco es responsable de un tercio de los tumores, fundamentalmente de los de pulmón y vejiga, y el exceso de alcohol de hasta un 12%, sobre todo del área otorrinolaringológica y del cáncer hepático. La obesidad y la vida sedentaria son otro factor cada vez más importante en nuestro mundo que predispone al desarrollo de tumores, como el cáncer de mama, de colon y de ovario, tan prevalentes en la población.

También se refería a la necesidad de protegerse del sol.

Sí, creo que cada vez estamos más concienciados con la importancia de la protección solar, ya desde muy pequeños, para evitar esas quemaduras crónicas e intermitentes que favorecen los tumores cutáneos. Hemos de proteger nuestra piel de ese amigo que tan dañino puede ser, el sol. Y no quiero olvidarme de mencionar en la prevención primaria determinadas infecciones, como la del papiloma virus o las hepatitis B y C, que pueden favorecer tumores orofaríngeos y de cuello uterino las primeras y hepáticos las segundas. Por eso es importante la administración de las vacunas disponibles contra estas infecciones de cérvix y orofaringe, para disminuir la incidencia de estos tumores.

El segundo nivel sería la prevención secundaria.

Aquí son muy importantes los programas llamados de screening desarrollados en nuestro sistema sanitario para detectar lo más precozmente posible los tumores que surjan. El más antiguo es el del cáncer de mama, que en España lleva funcionando desde 1992 y que ha ayudado a conseguir la disminución de la mortalidad en tan temida enfermedad. Más recientes son el de cáncer de colon y el de tumores de cérvix uterino. Es muy importante que todos los conozcamos y participemos en ellos en las edades recomendadas. Si el tumor «va a venir», va a hacerlo igual te mires o no y, si lo detectas lo más precozmente posible, tienes muchas más posibilidades de curarte.

¿Cuántos casos de cáncer se diagnostican anualmente en Galicia y/o en Lugo?

No disponemos de la cifra exacta, ya que no existe un adecuado registro de tumores a nivel lucense, gallego, ni nacional. Sabemos que en nuestro Servicio de Oncología, que engloba a los pacientes valorados en el Hula, en el Hospital da Mariña y en el Hospital Comarcal de Monforte, vemos a más de 1.500 pacientes nuevos al año, pero esto es solo una parte de la totalidad de los diagnosticados al año en toda la provincia lucense, dado que hay muchos casos que solo con cirugía u otras técnicas de tratamiento local se curan y ya no valoramos nosotros en consulta.

¿Cuáles son los tumores más frecuentes en Galicia?

Pues diría que más o menos igual que en el resto de España. Los tumores de mayor incidencia (los que se diagnostican en un determinado momento) en mujeres son los de mama y en los hombres los de próstata; seguidos en ambos sexos por el cáncer de colon y el de pulmón. Destacaría también el cáncer de vejiga en los hombres y el uterino en las mujeres como los siguientes en incidencia.

¿Han aislado algún tumor con una incidencia local especialmente elevada?

En general no, aunque sí que es posible que haya algún factor ambiental en alguna zona geográfica que pueda predisponer a desarrollar determinados tumores.Por ejemplo, el gas argón, más frecuente en zonas graníticas, tan habituales en nuestra geografía gallega, puede favorecer el cáncer de pulmón; el amianto y la uralita pueden auspiciar el mesotelioma…

¿Para qué tumores diría que han mejorado más las expectativas de curación en los últimos años?

En general, para aquellos en los que existen técnicas de cribado para detectarlos lo más precozmente posible, como los tumores de mama y de colon. En cuanto a la cronificación, en caso de enfermedades tumorales avanzadas que no puedan curarse con cirugías u otros tratamientos locales, la llegada de nuevos fármacos como la inmunoterapia y las terapias dirigidas han permitido un gran avance en el cáncer de pulmón, los tumores cutáneos, el cáncer renal, el vesical… pero estas novedades de tratamientos se están integrando en el arsenal terapéutico de la casi totalidad de los tumores a una velocidad sorprendente.

¿Qué avances destacaría en los tratamientos?

Yo, como oncóloga, os hablaría horas y horas de las novedades de estos últimos 10-15 años en los nuevos fármacos que se están integrando en el manejo de los pacientes oncológicos. Hemos aprendido que cada paciente tiene un tumor distinto y que es fundamental conocerlo mejor posible para seleccionar el tratamiento más eficaz para cada caso. Según las características moleculares del tumor podemos combinar distintas de las nuevas opciones con los ya clásicos tratamientos de quimioterapia, radioterapia y cirugía, que siguen manteniendo su papel.

¿Podría hablarnos de esos nuevos fármacos?

Se han desarrollado fármacos antiangiogénicos, que son los que dificultan que el tumor pueda construir su propia red de vasos, que son los que le permiten crecer y desarrollarse. Otro grupo de fármacos muy eficaces en determinados tumores son las terapias dirigidas o anti-diana, diseñados para reconocer alguna característica particular de las células tumorales y eliminar así esas células que son capaces de detectar, y, por último, el otro gran avance en los tratamientos oncológicos es el de la inmunoterapia, que lo que hace es estimular al sistema inmune del paciente para que sea él el que elimine o controle el tumor. Todos estos nuevos tratamientos conllevan un intenso estudio y vigilancia por parte del oncólogo y de todo el equipo que atiende al paciente; es muy importante explicar al paciente y a su familia o a sus cuidadores, en su caso, los potenciales efectos adversos de las medicaciones o de las técnicas a las que va a ser sometido, así como estar disponibles para solucionar las dudas y contratiempos que puedan surgir. En este sentido son fundamentales las consultas de enfermería oncológica, que hacen más fácil el día a día tanto para el enfermo como para su médico responsable.

Antes, también hacía mención a los tratamientos clásicos, que siguen manteniendo su papel.

Sí, aunque hay que mencionar la notable mejora de los procedimientos quirúrgicos, que permiten cirugías más complejas y precisas con menos secuelas para el paciente; está muy en boca de todos la recepción de un robot Da Vinci para cada área sanitaria gallega y el avance que ello supone en los resultados de muchas cirugías, entre ellas algunas de las oncológicas. Han mejorado también las técnicas de radioterapia y han surgido numerosos tratamientos de radiología vascular para ‘quemar-eliminar’ lesiones metastásicas en distintas zonas del cuerpo, como la ablación por microondas, las quimioembolizaciones, las radioembolizaciones (uniéndose los radiólogos vasculares y los médicos nucleares)… Y no es menos importante el cambio de funcionamiento que se ha producido en los hospitales para el manejo del paciente diagnosticado de cáncer: desde el diagnóstico, todos los médicos implicados en el manejo del tumor de esa persona trabajan de modo consensuado para ofrecerle el mejor tratamiento posible, que sea más eficaz y con las menores secuelas posibles. Para ello se han formado los Comités de Tumores Multidisciplinares, que se reúnen con una periodicidad semanal o quincenal según sea la prevalencia de cada patología, y en ellos se valora de forma individual a cada paciente y sus opciones de tratamiento. En el Hula hay, al menos, 13 comités de tumores funcionando activamente.

Todo ello se debería reflejar en unas mejores expectativas para el paciente.

Sí, con todos estos avances, tumores avanzados o sin opciones de tratamiento curativo hace unos años consiguen ahora un considerable aumento de la supervivencia. También es importante no tanto los avances en cuanto a los tratamientos, sino el darnos cuenta de que el paciente es el centro del sistema, alrededor del cual debemos girar y estar disponibles en todo lo que podamos, participar en ayudarle a vivir más y, sobre todo, a vivir mejor. Hemos desarrollado un proceso asistencial de cuidados continuos y de soporte en el que se han integrado consultas como la de nutrición oncológica, oncogeriatría, vías rápidas de derivación de los pacientes con determinadas toxicidades complejas a los especialistas correspondientes… Y todo ayuda a que la Oncología siga avanzando y el paciente tenga más y mejores opciones de tratamiento.

¿Se ha progresado especialmente en el abordaje de algún tumor concreto?

No podría decirte uno en concreto; yo veo a pacientes con tumores cutáneos y cáncer de pulmón, y ambas áreas muestran un gran aumento en la supervivencia gracias a las terapias que os he descrito antes; pero tumores génito-urinarios, cáncer de mama, hematológicos… en prácticamente todos se va aumentando la supervivencia con la suma del trabajo de unos y otros, y del manejo multidisciplinar de todos los pacientes oncológicos.

¿Qué cree que deparará el futuro próximo en este campo?

Yo soy optimista con los grandes avances de estas dos últimas décadas, sobre todo, y espero que lleguemos a curar y a cronificar el cáncer, con tratamientos cada vez más seguros y menos tóxicos.