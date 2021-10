La BBC saca el listado de las que considera las cien mejores series del siglo XXI

La BBC y más de 200 críticos han sido los encargados de elaborar el listado de las 100 mejores series de lo que va de siglo XXI. Al menos a ojos de este medio británico, que ha puesto a la cabeza del ranking a The Wire, seguida de dos clásicos como Mad Men y Breaking Bad, que completan el podio.

En el puesto número 100, cerrando el listado, sitúan a la más reciente Gambito de dama. La representación de España queda relegada a la producción La casa de papel, que ocupa el puesto 43.

En números

Para elaborar la encuesta que dio lugar al ranking final se votaron 460 series por parte de un total de 206 expertos –críticos, periodistas, académicos y otras figuras de la industria– procedentes de 43 países. Cada uno de los votantes enumeró sus 10 producciones favoritas.

De las 100 finalmente seleccionadas, la gran mayoría –92– tienen el inglés como lengua principal.

Además, respecto a la autoría, hay una gran diferencia en cuanto a género, pues la gran mayoría de los creadores de las ficciones son hombres –79– frente a una minoría de mujeres –11–.

La lista de las cien mejores series del siglo XXI, según la BBC:

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Juego de Tronos (2011-2019)

6 Podría destruirte (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (versión británica) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 A dos metros bajo tierra (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Perdidos (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36= Downton Abbey (2010-2015)

36= Band of Brothers (2001)

38 El cuento de la criada (2017-)

39 The Office (versión americana) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 La casa de papel (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Anatomía de Grey (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62= The Good Place (2016-2020)

62= Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Las chicas Gilmore (2000-2007)

73 Planeta Tierra (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick y Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84= Normal People (2020)

84= Narcos (2015-2017)

86 Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 Gambito de dama (2020)