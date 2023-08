Batido de proteínas: ¿moda pasajera o elemento crucial de la nutrición deportiva?

La pandemia trajo consigo nuevos clientes a los gimnasios y con ello, el aumento, sostienen los comerciantes, de entre un 20% y un 30% de las ventas en productos de suplementación deportiva. Según un estudio de Mordor Intelligence, una firma de consultoría e inteligencia de mercado, el sector de las proteínas de suero crecerá a un CAGR (crecimiento anual compuesto) del 7,13% en los próximos cinco años. Un mercado en el que Europa se situó a la cabeza en el año 2021.

Según afirman las tiendas físicas, el producto más vendido es la creatina, seguido por la proteína de suero de leche, o más conocida como whey protein, ambos productos con una ventaja notable sobre los demás. Por otro lado, en las tiendas online más conocidas de España el artículo número uno, con diferencia, es la proteína de suero de leche. Ante este incremento vertiginoso de la ingesta de whey protein –tónica creciente que los comerciantes aguardan que continúe– nos surgen varias preguntas: ¿Qué opinan los nutricionistas de este producto?, ¿puede ser perjudicial en algún caso?, ¿ayuda en el aumento muscular tanto como se cree?, ¿puede tener interacciones peligrosas con algún medicamento?, ¿quién verifica la fiabilidad y seguridad de estos artículos?, y ¿qué deberíamos saber y no nos cuentan de la whey protein?

Sonia Boado, nutricionista deportiva: "En general, la proteína es un suplemento seguro, otra cosa es que sea necesario"

¿Es recomendable el consumo de proteínas? ¿Y en gente joven que todavía no se ha desarrollado por completo?

Sonia Boado, nutricionista deportiva, no recomendaría los suplementos. "Al final, si puedes llegar a las necesidades proteicas no tiene sentido tomar suplementos de proteínas porque lo que te va a aportar, por ejemplo un huevo a nivel de vitaminas, minerales o grasas saludables no te lo va a aportar un suplemento de proteína. Al final, el principal problema que suele tener este tipo de consumo de proteínas es que desplazas otro tipo de alimentos que quizás son mucho más interesantes para tu salud".

Culturistas como Carlos Blanco o Carlos Esteva consumen proteínas de suero porque, como dicen ellos, "gastamos lo que ingerimos y además pasamos analíticas rutinariamente". "Debes estar bien asesorado con expertos y no te pasará nada", afirma Carlos Blanco. Además, comenta que no se trata de comer solo carne, "desde la posguerra la gente come mucha más carne de la que debe, parece que para estar bien hay que estar gordo". También matiza que "lo de comer huevos crudos es una tontería, hay que cocinarlos porque, sino tu cuerpo no los asimila".

"Sería interesante para deportistas de élite a los que una diferencia de medio kilo en un levantamiento pueda suponer ganar o perder una competición. Pero en la gente normal no tiene relevancia", afirma Sonia Boado

Según Sonia Boado, "las personas con insuficiencia renal, problemas de piedras en el riñón o tendencia a tenerlas no deberían consumirlo. Cuando tomas proteínas, desplazas otros alimentos que probablemente te aporten más que la proteína en si. Al final, la proteína en polvo se debería utilizar en gente que, por lo que sea, no llega a los requerimientos con alimentos. Pero en general, con una alimentación completa –carne, pescado, proteínas vegetales, lácteos o legumbres– no sería necesario para la mayor parte de la población tomar las proteínas". Para ella, "la proteína es un suplemento seguro, otra cosa es que sea necesario".

Sonioa Boado, nutricionista. CEDIDA

Para Amil López Viéitez, doctora en farmacia y nutricionista, "existe un nicho de mercado que se está empezando a explotar, el de los adultos mayores que van perdiendo masa muscular asociada a la edad (sarcopenia). En este caso, y sobre todo cuando no es fácil llegar a los requerimientos proteicos, se puede recurrir a suplementos para enriquecer la dieta".

En la misma línea, para Carlos Esteva, culturista y dueño de una tienda de suplementación, los productos proteicos "aunque se enfoquen en el deporte pueden ser buenos para cualquier persona, siempre con la supervisión de un experto". Por ejemplo, "Meritene es un producto similar que se recomienda a personas mayores". Aunque también nos comenta que para él "una buena comida sólida es mejor que esto, lo principal es comer comida".

"Los chavales se creen que al tomar proteínas se van a poner fuertes. Esto es comida, no te pone fuerte porque sí", comenta Carlos Esteva

Carlos Esteva lo ejemplifica con su propio caso: "En mis tres primeros años consumía solo estos productos y subí 2,3 kilos. Después me puse a dieta con un plan nutricional y crecí de verdad".

En jóvenes, al igual que en adultos, las proteínas no son necesarias, aunque tampoco son perjudiciales por lo general. Ambas nutricionistas afirman que en adolescentes no es necesario tomar proteína en polvo porque están en desarrollo y eso ya les ayuda a conseguir un cuerpo musculado. Además, "una dieta variada y completa es suficiente para la mayoría de personas".

¿Qué problemas puede tener su consumo sin supervisión médica?

"Podría haber problemas para las personas que tienen problemas gastrointestinales funcionales porque los edulcorantes que suelen llevar las proteínas en polvo suelen empeorar la sintomatología de estas patologías", explica Sonia Boado. Y también advierte de que "las personas con insuficiencia renal o piedras en el riñón, así como tendencia a tenerlas, no deberían consumirlo".

Según Amil López Viéitez, "consumir más proteínas de las necesarias, tanto a través de la alimentación como de la suplementación, sobrecarga las vías de eliminación, pudiendo favorecer la hiperuricemia, gota o daño renal".

¿Hay alguna posible interacción entre estos productos y algún medicamento?

Para Sonia Boado, "algunos estudios hablan de que podrían interaccionar con medicamentos antiparkinsonianos, de litio –consumidos por personas con trastornos mentales–, medicamentos para diabéticos o para gente con la tensión alta, pero la evidencia es muy débil. O sea que podría haber alguna interacción, pero no hay evidencia suficiente como para decirle a la gente que si está tomando este medicamento no tome proteínas"

"El consumo en exceso de proteínas puede afectar a la eficacia de los antidepresivos Imao o de algunos antiparkinsonianos", comenta Viéitez.

Carlos Blanco, culturista profesional, Campeón de España IFBB 2013 y del Arnold Classic Europe Amateur, entre otros. CEDIDA

¿Quién verifica la seguridad alimentaria de este producto?

En Estados Unidos, una organización sin fines de lucro (Clean Label Project) analizó 134 de los productos de proteína en polvo más vendidos, según Amazon.com y Nielsen. En muchos suplementos de proteína en polvo encontró metales pesados y BPA, una sustancia química utilizada para fabricar plásticos y resinas. Las proteínas en polvo de origen vegetal contenían cadmio, arsénico y mercurio en niveles superiores a los recomendados. Todo apunta a que esto se debe a la contaminación del suelo en el que se plantan los vegetales. Cabe matizar que esto pasaba sobre todo en proteínas vegetales y que además en EEUU estos productos no deben pasar controles de seguridad alimentaria para salir al mercado.

Jackie Bowen, directora ejecutiva de Clean Label Project: "Si bien el estudio reveló muchas opciones de proteína en polvo limpia, este estudio mostró claramente una variación significativa de calidad entre los productos más vendidos"

Por otro lado, en España, para vender estos productos no hace falta ningún permiso, pero la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) se encarga de pasar controles a las tiendas que vendan productos de suplementación. Gracias a esto ya se han intervenido algunos productos del mercado, como pueden ser las pastillas Sleep+ que tuvieron que ser reformuladas. Además, las tiendas españolas no suelen vender productos extranjeros porque, según comenta Carlos Blanco, culturista y comerciante, "preferimos el producto nacional porque es de más calidad y pasa controles".

Según Carlos Esteva, "hay que fijarse en que el producto cuente con patentes de calidad como Creapure y también en el aminograma para ver que el contenido sea el correcto".

¿Qué cantidad de proteína sería correcto consumir?

La OMS recomienda consumir entre 0,8 y 1 gramos de proteína por kilo de peso al día. Aunque hay dudas sobre la cantidad óptima y ha ido variando con el tiempo. A diferencia de esta, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva aconseja entre 1,4 y 2 g.

Nutricionistas y culturistas coinciden en que la cantidad de proteína depende de la persona, su modo de vida y además debe ir acompañada de la supervisión de un experto

Según Boado, "para las personas que no hacen ejercicio se les recomienda entre 1 y 1,2 g. En gente que hace ejercicios de resistencia se recomienda entre 1,4 y 1,6 g, y si hacen deportes de fuerza entre 1,6 y 2 gramos. Pero es un poco hablando en general porque depende del ejercicio que haga cada persona y de si lleva una dieta omnívora, vegetariana o vegana. Lo ideal sería que las personas consultasen a un nutricionista cuando quieran saber qué cantidad necesitan".

Para Amil López Viéitez, "el consenso son entre 1 y 1,5 gramos por kilo de peso y día, para evitar las consecuencias comentadas. En deportistas de élite y siempre bajo supervisión de un nutricionista, se puede incrementar a 1,8 gramos". Se debe tener cuidado con un consumo exacerbado por los problemas expuestos antes.

Ambos culturistas aportan cantidades similares a las anteriores. En general, nutricionistas y culturistas coinciden en que no hay una cifra "mágica" válida para todos. Depende de la persona, su modo de vida y además debe ir acompañada de la supervisión de un experto.

Amil López Viéitez, doctora en farmacia, nutricionista y creadora de la Dieta Coherente. CEDIDA

¿En qué momento debemos consumir las proteínas?

Esto es un tema que no está claro. Algunos estudios afirman que el momento de su ingesta influye en la síntesis de las proteínas, otros comentan que no es así y achacan los resultados a otros motivos. Lo único en que hay consenso es que en el caso de las proteínas de caseína el momento óptimo para su ingesta es por la noche, ya que tardan más en ser asimiladas por el cuerpo.

Carlos Blanco, culturista y dueño de una tienda de suplementación deportiva, considera que "la proteína hay que tomarla en el momento de mayor asimilación, o sea después de un ayuno, al levantarse o después de entrenar".

"Antes del entreno no se lo recomendaría a casi nadie porque las proteínas tardan bastante en digerirse y pueden dar problemas gastrointestinales. Después del entreno sí que en algunos estudios se observa una ligera mejoría en la absorción, pero la diferencia es mínima. Sería interesante para deportistas de élite a los que una diferencia de medio kilo en un levantamiento pueda suponer ganar o perder. En la gente normal no tiene relevancia", comenta Sonia Boado.

¿Su consumo podría provocar adicción?

Sonia Boado considera que "la palabra no sería adicción. Yo creo que lo que hace este consumo de whey es que la gente se sienta parte de un grupo. Al final en un gimnasio el estatus que suele tener la gente que toma suplementos suele estar por encima de la gente que no los toma, aunque sea una tontería. Yo creo que la razón por la que se toman no es tanto por necesidad sino por integración social".

"Hay que fijarse en patentes de calidad como Creapure y también en que el aminograma sea el correcto", indica Carlos Esteva

Para Carlos Blanco "estos productos no crean adicción porque no tienen azúcares añadidos. Lo que sí pueden es crear adherencia porque te gusta el sabor, pero los helados o el chocolate sí que son drogas".

¿Está bien que una tienda de suplementación haga dietas?

Este es otro tema muy presente en la actualidad. Muchas tiendas de suplementación realizan dietas para sus clientes. Esto no está permitido porque para ello hace falta un título en nutrición y dietética.



"Para hacer una dieta de nutrición deportiva necesitas un título. Al fin y al cabo estás jugando con la salud mental y física de las personas. Si no tienes conocimientos de las interacciones con medicamentos, los antecedentes que tienen algunas enfermedades o los problemas de salud mental que pueda tener esa persona, puedes cargarte su salud", afirma Sonia Boado, nutricionista deportiva.