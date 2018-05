Los Backstreet Boys cumplen 25 años con nuevo single y más fuertes que nunca

La popular banda estadounidense Backstreet Boys cumple 25 años de carrera musical y lo celebra con el lanzamiento de Don't Go Breaking My Heart, un sencillo que se estrena este jueves con la idea de "revivir el espíritu del grupo", explica en una entrevista Howie Dorough, uno de sus integrantes. "Creo que después de 25 años nos sentimos más fuertes que nunca. Estamos en nuestro mejor momento", asegura Dorough (Orlando, 1973), que afirma que es un gran honor poder celebrar este aniversario juntos "no solo como músicos sino también como amigos, compañeros de negocios y hombres de familia".

La banda formada por los cantantes y bailarines A.J.McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, saltó a la fama en 1996 con su álbum debut Backstreet Boys y desde entonces no dejaron de cosechar éxitos, convirtiéndose en un grupo pop de referencia con más de 135 millones de discos vendidos en todo el mundo. La vida ha cambiado mucho durante todo este tiempo para aquellos jóvenes que a finales de los 90, principios del 2000 volvían locas a las chicas con éxitos como Everybody, del álbum Backstreet's Back (1997) o I want it that way perteneciente a Millenium, uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.

La banda está concentrada ahora en este primer sencillo pero continúa trabajando para sacar un nuevo álbum "en algún momento de este año"

"Creo que hay una vuelta, un resurgimiento de la música de los 90", afirma Dorough, que se siente "muy agradecido" de la lealtad de sus fans y de que su música siga sonando en radios y en discotecas porque según afirma el cantante, "muchos seguidores quieren revivir su juventud porque crecieron con los Backstreet". A pesar de que se siente "respaldado por los fans", Dorough asegura que "las nuevas generaciones son un reto" y hay que "estar actualizados y renovarse día a día, buscando nuevas melodías y firmando acuerdos con buenos productores".

Durante estos 25 años, el grupo "ha pasado por muchas cosas" y han visto cómo crecían "como personas". Por eso, argumenta, no están "demasiado preocupados" por su futuro y solo buscan hacer música con la que se sientan "identificados", con "buenas melodías, buenas letras y un buen mensaje".

Para 2019 tienen pensado "realizar una gira mundial, de la que España formará parte"

Para el cantante el secreto del éxito y lo que les hace mantenerse unidos es "el amor a la música" y también "el entendimiento y la comunicación continua dentro del grupo": "los fans pueden ver que desprendemos verdad". "Hablamos mucho entre nosotros y siempre nos aseguramos de que todo lo que hagamos nos apasione y estemos felices con cada paso que damos, aunque eso signifique tomar un descanso de vez en cuando o permitir que cada uno realice sus proyectos musicales de forma individual o dedique más tiempo a su familia", revela Dorough.

Precisamente, el lanzamiento del este sencillo coincide casi en fecha con el lanzamiento del álbum Millenium que se publicó el 18 de mayo de 1999, un "pura coincidencia", subraya.

Producida por Stuart Crichton & Jamie Hartman, Don't Go Breaking My Heart al principio no convencía al grupo: "La canción es muy fresca y moderna pero no estábamos seguros de si sonaba a Backstreet Boys", asegura Dorough, que opina que "hasta que no se le pone voz es muy difícil saber si es adecuada o no".

Sin embargo, una vez que grabaron la canción con voz, gustó a todo el mundo y ahora están "muy contentos" porque consideran que es "un gran tema", que siente que les "representa" y con el que están "cómodos".

La banda está concentrada ahora en este primer sencillo pero continúa trabajando y escribiendo canciones para sacar un nuevo álbum que verá la luz "en algún momento de este año": "No queremos lanzarlo hasta estar completamente seguros de que está listo. Así es como somos, nunca terminamos un álbum hasta estar 100% seguros de que está bien".

En 2018, los Backstreet continuarán con sus actuaciones en Las Vegas, que seguirá siendo su residencia durante julio, agosto, octubre y noviembre, aunque Dorough adelanta que para 2019 tienen pensado "realizar una gira mundial, de la que España formará parte".