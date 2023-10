Silvia Llop: "La autoestima es la gasolina que mueve el alma"

Cuándo merece la pena una relación o cuándo hay que cortar por lo sano. Silvia Llop dice que la respuesta a esa pregunta universal la sabe todo el mundo, pero es necesario formular la cuestión de forma correcta. ¿Te apetece lo que tu pareja te ofrece?, ¿es suficiente?, ¿te sienta bien?

Su libro Mándalo a la mierda. Mereces algo mejor va por la undécima edición. Ha dado en el clavo.

A la gente le interesa. El libro nace de la nacesidad de dar respuesta a muchas preguntas que recibo y que no puedo contestar en un correo porque requieren una visión global de las relaciones.

¿Qué cuenta para que esas páginas le interesen a tanta gente?

Hago un recorrido por las distintas fases de la vida amorosa. Desde el momento de decidir sí o no al iniciar una relación —criterios a tener en cuenta para no quedarte con quien no te ofrece lo que quieres, para saber cuándo no te viene bien estar en una relación— hasta ejercicios para la ruptura.

¿Qué hay que evaluar para saber si una persona te conviene?

Por ejemplo, si te lo has pasado bien en esa primera cita. Si ni siquiera te ha resonado, no tiene sentido repetirla. Hay que ver, en un baremo de cero a diez, si la conversación ha fluido, si tenéis puntos en común de los que hablar, si hay química, chispa, si te apetece volver a ver a esa persona. Si no sale más de un cinco en todo es absurdo insistir porque está claro que esa persona no te satisface.

¿También hay claves para decidir acabar con una relación?

Esas son más complicadas. Hay unos estándares mínimos que se necesitan para ser feliz a largo plazo, pero cada uno tiene los suyos y es necesario un ejercicio de reflexión para tenerlos claros. Por ejemplo, si uno necesita muchas muestras de cariño y otro es reacio a darlas, o si uno quiere tener hijos y otro no. Son cuestiones que no se pueden partir por la mitad. Si realmente necesito algo puedo prescindir un año, dos... pero en algún momento sentiré un vacío tan grande que no podré seguir si no se cumple algo que es imprescindible para mí. Después hay cuestiones evidentes, como que no te trate bien o que simplemente sientas que no quieres seguir.

¿Por qué es tan difícil cortar con una persona que te hace sufrir?

Porque hemos puesto tanta energía, tanto corazón y tantas expectativas que vivimos la ruptura como un fracaso. Influye mucho la autoestima y cuando falta es difícil tomar decisiones. La autoestima es la gasolina del alma y si no la tienes no te puedes mover.

Los estudios demuestran que hay más mujeres infieles que hombres, pero ellos no lo cuentan

La dependencia económica es un factor a tener en cuenta.

La única dependencia real además de la emocional es la económica. La sufren tanto mujeres como hombres y en ese momento sientes que no hay salida. Es importante mirar al entorno y ver quién te puede ayudar a buscar un techo de forma inmediata y, a continuación, moverse para conseguir unos ingresos que te den autonomía.

Las mujeres son más dependientes que los hombres.

Esa esa una percepción sesgada. Hay dependencia por igual, pero las mujeres lo cuentan y los hombres han sido educados para no expresar sus emociones. Pasa igual con la infidelidad. Los estudios demuestran que las mujeres somos más infieles, pero parece que hay más hombres porque nosotras lo contamos más.

Hablamos de parejas, pero a veces es necesario mandar a la mierda a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo...

Claro. La clave está en cuidarte para no estar en sitios que te hagan sentir mal. Cada uno debe decidir quién ocupa su vida. En la familia caemos y es más difícil cortar lazos. A veces hay que distanciarse y no estar constantemente recibiendo eso que te sienta mal. Con los amigos, el trabajo y las parejas no hay más lazo que el que tú quieras tener.

El otoño es tiempo de análisis de lo que ha pasado en verano para ver hacia dónde queremos ir

El verano es tan favorable para los romances como para las rupturas. ¿Cuál es la tendencia del otoño?

El otoño es tiempo de análisis, de introspección, de ver lo que ha pasado en verano. Volvemos a la rutina y analizamos lo que ha ocurrido y hacia dónde queremos ir. El otoño es un buen momento para tomar decisiones, aunque hay que tomarlas todo el año.

Cada día surgen nuevos términos para definir situaciones amorosas. Es difícil estar al día.

Intentamos poner nombre a lo que nos está pasando para entenderlo. Tranquiliza ver que no somos los únicos, que eso no solo nos pasa a nosotros. Pero hay que tener cuidado con las etiquetas, sobre todo con las que se refieren a trastornos. No se puede llamar psicópata a cualquiera. Tampoco es bueno señalar víctimas y culpables. La responsabilidad de una relación es siempre compartida, cada uno puede decidir si estar o no. Hasta que asumamos nuestra parte de responsabilidad no podremos superar una ruptura.

El trabajo de introspección es fundamental.

Debes poner el foco en ti. Nosotros somos el centro. En lugar de preguntarnos por qué el otro hace esto, debemos preguntarnos cómo me sienta a mí, qué quiero, si esto tiene cabida en mi vida. No hay que complicar las relaciones con películas. Es tan simple como analizar si lo que esa persona te ofrece te apetece o no. Y por supuesto, hacernos caso y no cerrar los ojos a lo que ves venir.

¿Tiene más libros en el tintero?

Ideas tengo, pero de momento otro libro no. Lo que sí hay son cursos y mucho material para quien quiera empaparse de este tema. También tengo una newsletter gratuita en la que cada día ofrezco contenido nuevo. Se puede acceder a ella a través de mi página web.

Tiene 100.000 seguidores, 200.000 ojos pendientes de lo que cuenta en sus redes sociales.

Vivo tranquila, no soy influencer, yo no cuento mi vida. Saco las ideas de lo que pregunta la gente. Lo que muestro son opiniones personales y profesionales.