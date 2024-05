Alba Loureiro: "Aún hay quien cree que ser actriz es poco serio"

Cuando era niña, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Actriz, pintora, música, diseñadora de moda... ¡Artista, seguro! Pero creo que me di cuenta de que quería ser actriz con diez años, haciendo una obra en el colegio.

¿Su paso por grupos como Palimoco Teatro o Achádego impulsó su vocación?

Por supuesto. Paloma Lugilde, directora de Palimoco, despertó mi pasión por la interpretación. Empezar tan joven con un nivel alto de ensayos, funciones, giras y formación impulsó mi vocación. Cuando en 2008 Palimoco se convirtió en la primera compañía de teatro profesional de Lugo, yo fui una de las socias fundadoras.

Ha estado en el Festival de Cine de Málaga con su primera película como protagonista, 'La zona vacía'. ¿Ha llegado a la primera división de la interpretación?

Tener la oportunidad de protagonizar esta película ha significado un paso muy grande en mi carrera y ha sido una experiencia maravillosa. Entiendo que se asocie jugar en primera división con la repercusión y la fama que conllevan el cine y la televisión, pero no considero que el teatro sea jugar en segunda. Para mí lo importante es no dejar de trabajar y poder vivir de mi profesión, algo que solo el 7% de los actores pueden hacer.

¿Cómo se vive desde dentro el glamour de un festival?

El Festival de Cine de San Sebastián fue el primero al que asistí, con 'María y los demás', y lo disfruté muchísimo. El glamour es algo que se ve más desde fuera por los 'photocalls' o los vestidos, pero desde dentro se vive con mucha ilusión porque el proyecto salga a la luz y llegue a un festival.

Ha vuelto al teatro con 'Run, baby, run', sobre la discriminación de la mujer en el deporte. ¿Se ha sentido discriminada por ser actriz?

En España hay personas que todavía creen que ser actriz es "poco serio", y si por discriminación entendemos que nuestros derechos laborales no están igualados a los de otras profesiones, creo que sí. En los últimos años hemos avanzando un poco, pero queda mucho por hacer para terminar con la precarización del sector.

¿Y por ser mujer?

Las mujeres seguimos ganando menos que los hombres y las actrices en general lo solemos tener más difícil, por la cantidad y el tipo de personajes femeninos que se crean o por estar mucho más condicionadas por nuestro físico que los hombres. Por suerte cada vez hay más productoras, directoras, guionistas... dando más espacio y diversidad a las mujeres.

¿Qué adjetivos la definen?

Entusiasta, trabajadora, soñadora, perseverante, empática, perfeccionista, generosa e inconformista.

Lo mejor para empezar bien el día es un café solo, hacer ejercicio y ¡qué salga el sol!

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

La actriz María Vázquez, la creadora y directora Marta Pazos y la deportista Ana Peleteiro.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Mi segunda casa es Madrid y la tercera, Gran Canaria.

En sus redes sociales se presenta como "gallega en Madrid". ¿Hace patria allá donde va?

¡Por supuesto! De hecho mi nombre artístico es Alba Loureiro, porque quería llevar conmigo este apellido familiar tan ligado a mi tierra y a mis raíces.

Su plan para desconectar...

Viajar. Ir a la playa y bañarme en el mar.

¿Qué es lo que le pierde en la mesa?

La tortilla de patatas de mi madre cada vez que vuelvo a Lugo, las zamburiñas y el pulpo.

¿Y su especialidad cuando le toca cocinar?

Soy especialista en improvisar con lo que haya en la nevera y hacer un platazo bien rico... ¡y bonito, porque la comida también entra por los ojos!

¿Qué serie ha logrado engancharla más?

'Friends'. La vi entera en su momento y durante el confinamiento volví a ver las diez temporadas seguidas y ahora puedo poner cualquier capítulo suelto para alegrarme el día. La última que me ha enganchado ha sido 'El caso Asunta' y, aunque llegue un poco tarde, acabo de empezar 'The Crown' y me está encantando.

¿Qué defectos soporta peor?

La falta de empatía y de escucha, la prepotencia o la hipocresía. Tambien el machismo, que va implícito en las anteriores.

Su reto pendiente...

Trabajar en un proyecto internacional actuando en otro idioma.

¿Qué piensa cuando se mete en la cama, antes de dormir?

Suelo contar las horas que voy a dormir, pongo el modo avión e intento desconectar de todo.

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y le gustaría contestar?

La pregunta sería: ¿Cuál es el próximo personaje que te gustaría interpretar? Y la respuesta: Uno que me lleve a trabajar de nuevo en Galicia.