"La atención a los niños ingresados va más allá de sus necesidades médicas"

Un ingreso hospitalario nunca es fácil. Hay que aparcar los hábitos y rutinas que dan forma al día a día para enfrentarse a la exigencia de la enfermedad. A la angustia y preocupación que esta genera y, en ocasiones, al dolor que lleva asociado. Esto es así para los adultos, que es lo que la palabra paciente evoca en primer lugar, pero también los niños requieren hospitalizaciones. Es a ellos a quien está dedicada la jornada del 13 de mayo, en la que se homenajea a estos pequeños valientes, además de a sus familias, a los profesionales que los tratan y a todos los voluntarios –personas y asociaciones– que hacen más llevadera su permanencia en el centro sanitario promoviendo actividades lúdicas.

Muchas actividades

Rocío Real, supervisora de Enfermería de la planta de Pediatría del Hula, señala que el centro lucense se sumó a la celebración del Día del Niño Hospitalizado en el año 2012, siguiendo las recomendaciones facilitadas por la Sociedad Española de Pediatría (Sepi).

Para llevar a buen puerto el amplio programa iniciado el día 12, el personal de la planta de Pediatría y del área de Humanización se ha involucrado más allá de lo que establecen sus funciones. Igual que los voluntarios que le regalan horas a la tarea de arrancar sonrisas a los pequeños durante su estancia. Rocío Real explica que "contamos con la colaboración de personal de Cruz Roja, de la escolanía de la Escuela de Canto Lourdes Santos y de la asociación Curuxán".

Las actividades, que concluirán este domingo, incluyen la lectura de un manifiesto que incide en los derechos del niño hospitalizado, sesiones de cuentacuentos, actuaciones musicales o la entrega de gorras personalizadas a los pacientes. Y todo en unas instalaciones más alegres gracias a la ambientación con la iconografía de Mario Bross, el personaje de animación que protagoniza los videojuegos favoritos de muchos pequeños.

También se han programado para las jornadas del 30 de mayo y del 8 de junio sendas exhibiciones de perros adiestrados, del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, en la zona ajardinada de Pediatría. La supervisora de Enfermería matiza que "los pacientes que quieran y puedan tendrán la opción de salir para interactuar con estos animales, aunque todos los niños ingresados podrán contemplar la exhibición desde las ventanas".

Enfoque integral

El trabajo en la planta de Pediatría del Hula tiene un enfoque integral, ya que como recuerda esta profesional "la atención de los menores hospitalizados debe abordar no solo sus necesidades médicas, sino también las psicológicas y sociales, y siempre teniendo en cuenta a las familias".

Los profesionales buscan –en este caso aún con más ahínco– rebajar los tiempos de ingreso, derivando a los menores a atención ambulatoria o domiciliaria en cuanto su situación médica lo permite. Aunque son la gravedad de la enfermedad y su tratamiento lo que determina los plazos, Rocío Real estima que la estancia media en la planta de Pediatría "oscila entre los cuatro y los siete días de duración".

Tsunami emocional

El ingreso de los menores es un tsunami que se lleva por delante la normalidad de todo su entorno. El niño se enfrenta a la enfermedad, que le plantea estresores que superan su capacidad adaptativa. Son situaciones bruscas y nuevas que pueden hacerle perder el equilibrio bio-psico-social. Este malestar ya se ha categorizado: es el síndrome del niño hospitalizado.

Además de la enfermedad, los niños han de enfrentar la desaparición de todo lo que constituía su mundo: la casa, el colegio, las extraescolares, el tiempo de juegos con sus amigos... Las emociones que mayoritariamente se generan son, como explica Rocío Real, "miedo y ansiedad. En los niños de edad temprana esto se traduce en inquietud, ritmos alterados, irritabilidad, inapetencia o regresiones, mientras que en edades escolares los síntomas generalizados son tristeza y depresión".

Esto sirve no solo para los niños. También es así para sus padres, como señala esta profesional, e incluso "las manifestaciones son a veces más intensas en el caso de estos. Es una ansiedad que no deja de ser normal, porque no hay nada que pueda preocupar más que el estado de salud físico y emocional de los hijos".

La ansiedad se retroalimenta entre padres e hijos, "es contrastable que cuanto más tranquilos estén los papás, más tranquilos estarán sus hijos, especialmente los bebés". Así que el trabajo del personal de Pediatría los incluye también a ellos: "Intentamos apoyarlos en todo, informarlos en detalle de las pruebas que se van a realizar y de los cuidados que precisan sus hijos, integrándolos en ellos. Así se genera un ambiente de confianza y de mayor tranquilidad que resulta favorable para todos".

Las clases siguen

La educación es uno de los derechos fundamentales de los niños, y este debe mantenerse durante las hospitalizaciones en cuanto las condiciones médicas lo permitan. En el Hula, el aula hospitalaria funciona de lunes a viernes, en horario escolar, tutorizada por la docente Marga Agruña. Ella establece un canal de comunicación con los profesores habituales de los niños para que, adaptando el aprendizaje y flexibilizándolo, puedan seguir su formación para reincorporarse a su clase con la máxima normalidad posible.

Rocío Real señala que "ir al cole del hospital ayuda a que los pequeños se evadan de la enfermedad y de sus tratamientos". Además, "cuando ya tienen 12 o 13 años, al entrar en la secundaria, a veces los niños se preocupan mucho por las cuestiones académicas y mantener el trabajo escolar ayuda a reducir su ansiedad".