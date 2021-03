AstraZeneca afirma que sus estudios no muestran un mayor riesgo de trombosis con la vacuna

La compañía farmacéutica AstraZeneca ha asegurado este viernes que no ha encontrado pruebas de que la vacuna contra el coronavirus produzca un mayor riesgo de trombosis, después de haberse detectado casos en algunos países europeos de personas a las que se les había inoculado. "Un análisis de nuestros datos de seguridad de más de 10 millones de registros no ha mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda en cualquier grupo de edad definido, el género, el lote o en cualquier país en particular con la vacuna", ha dicho un portavoz de la compañía.

De hecho, prosigue, el número observado de este tipo de acontecimientos es significativamente menor en los vacunados de lo que cabría esperar entre la población general.

En España, cinco comunidades —Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias— han decidido inmovilizar por precaución el lote ABV5300 de la vacuna AstraZeneca, que Sanidad repartió a las autonomías el 12 de febrero, mientras se estudian una treintena de trombos en pacientes que habían sido inmunizados con ella en varios países de la Unión Europea. En cualquier caso, la vacunación continúa con el suero de esta compañía, que las autoridades sanitarias españolas y europeas insisten en que es "seguro".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que los ciudadanos pueden estar tranquilos con las vacunas contra la covid-19 porque son seguras y en España no se ha registrado ningún efecto adverso ni ninguna reacción tras su administración. Tras valorar el sistema de vigilancia de fármacos en España, Montero ha asegurado que la campaña de vacunación continuará porque "no hay ninguna evidencia que asocie las reacciones adversas con la administración" de la vacuna de AstraZeneca.

En este sentido se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha explicado a RNE que la vacuna de AstraZeneca es "segura" y en que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí", motivo por el que ha aconsejado seguir inyectando este suero.

En Galicia, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha reconocido que en Galicia ya se ha vacunado con ese lote y que no está en los planes paralizar la vacunación, dado que ni la Agencia Europea del Medicamento ni la española lo han recomendado.

Y es que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) considera que "los beneficios de la vacuna siguen superando sus riesgos (...) El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general", afirmó la Agencia ayer, fecha hasta la que había recibido la notificación de 30 casos de episodios similares entre cerca de 5 millones de personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.

ALERGIAS GRAVES. Lo que sí ha decidido el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento es incluir las alergias graves, como por ejemplo la anafilaxia, entre los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca.

Así lo ha informado en un comunicado hecho público este viernes, tras realizar una revisión de 41 informes de casos de posible anafilaxia observada en alrededor de 5 millones de vacunas administradas en el Reino Unido. "Después de una revisión cuidadosa de los datos, creemos que es probable que exista un vínculo con la vacuna en, al menos, algunos de estos casos", ha dicho en un comunicado la agencia.

La anafilaxia es un efecto secundario conocido que puede ocurrir, muy raramente, con las vacunas, y, de hecho, está incluido como riesgo potencial en el plan de gestión de riesgos para la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca. Por lo tanto, tal y como ha recordado la agencia en un comunicado, la información del producto ya contiene una advertencia sobre reacciones anafilácticas. Esta información también destaca la necesidad de que el tratamiento médico apropiado esté disponible en caso de un evento anafiláctico con la vacuna, y ya se incluye una recomendación de que las personas que reciben la vacuna sean monitoreadas durante al menos 15 minutos después de la vacunación.

Por ello, la Ema ha aconsejado que cualquier persona que desarrolle una reacción de este tipo después de la primera dosis de la vacuna no reciba la segunda dosis. Este consejo, que está alineado con todas las vacunas covid-19 autorizadas en la UE, permanece sin cambios, por lo que la actualización de la información del producto no requiere ningún cambio en la práctica clínica.

Bulgaria suspende el uso de Astrazeneca tras morir una vacunada con patologías previas

La suspensión en Bulgaria del fármaco contra la covid de AstraZeneca se debe a la muerte de una mujer con patologías previas de 57 años horas después de ser vacunada, aunque no se debió a la formación de trombos. El Gobierno búlgaro anunció este viernes que dejará de vacunar con AstraZeneca hasta que la Agencia Europea de Medicamentos (Ema) garantice que no hay riesgo en su uso.



"La decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca es por la muerte de una mujer de 57 años con varias patologías. Estamos a la espera de la conclusión de los análisis forenses. Definitivamente no se ha diagnosticado la formación de trombos", explicó a la prensa el ministro de Sanidad, Kostadin Angelov.



El ministro y los responsables médicos búlgaros señalaron que era precipitado establecer un vínculo directo entre la vacunación y el fallecimiento y que se debía esperar al resultado final de las investigaciones. La muerte fue causada por una insuficiencia cardiovascular aguda con edema pulmonar. El ministro aseguró que la fallecida tenía varias patologías previas, entre ellas cardíacas, y presentaba también sobrepeso.



La vacunación se produjo en la tarde del jueves, tras el examen de un cardiólogo que dio el visto bueno. La mujer no tuvo problemas inmediatos tras la vacuna pero esta madrugada falleció antes de que llegaran los servicios de urgencia. Los resultados de las pruebas realizadas a la fallecida saldrán en una semana, y hasta entonces, al menos, se suspende la vacunación con ese fármaco. Entretanto se espera que la Ema también ofrezca una recomendación, añadió Angelov.