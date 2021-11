Galicia, el mejor lugar de España para ver el mayor eclipse lunar parcial en 600 años

Coincidiendo con la luna llena, este viernes 19 de noviembre, nuestro satélite estará tan cerca del sol en el cielo que pasará por la parte sur de la sombra de la Tierra para un eclipse lunar casi total, el más largo en casi 600 años.

España podrá disfrutar de las primeras fases del eclipse, que serán visibles poco antes del amanecer. Y la costa de Galicia, concretamente, será el mejor lugar del país para ver el fenómeno. En el cielo gallego la luna adquirirá un tono más rojizo. Ayudará también que los cielos, según la previsión de MeteoGalicia, estarán despejados en general.

Así, la fase parcial del eclipse comenzará en Galicia a las 8.19 horas, aunque la luna se pondrá en la costa gallega tan solo unos minutos después, a las 8.32. El otro punto de España en el que se podrá ver la fase parcial será en Canarias. En el resto del país solo ser verá la fase penumbral.

Será especialmente visible para los observadores en América del Norte, en el océano Pacífico y el extremo oriental de Asia. Se trata del eclipse lunar parcial más largo en 580 años, con una duración de poco más de seis horas, y su paso a través de la parte más oscura de la sombra de la Tierra se prolongará aproximadamente 3 horas, 28 minutos y 23 segundos, según informa Space.com.

The Beaver Moon lunar eclipse on Nov. 19 will be the longest of the century. Here are its stages explained. https://t.co/6BYP1bPpHN pic.twitter.com/r6sL6vqIh7